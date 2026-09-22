Unión La Calera y Universidad Católica se medirán en uno de los atractivos cruces de los octavos de final de la Copa Chile 2026. El encuentro corresponde al partido de ida de la llave y está programado para este miércoles 23 de septiembre en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

Los Cementeros avanzaron a esta instancia tras finalizar segundos del Grupo D, mientras que los Cruzados clasificaron como líderes invictos del Grupo B. Ambos equipos llegan además con triunfos en sus últimos compromisos por el Campeonato Nacional.

¿Dónde y cómo ver en vivo Unión La Calera vs Universidad Católica?

El duelo de ida entre Cementeros y Cruzados será transmitido de manera exclusiva en HBO Max, por lo que no contará con emisión en las señales televisivas de TNT Sports Premium.

TV: No tendrá transmisión televisiva.

Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan Unión La Calera vs Universidad Católica?

Fecha: Miércoles 23 de septiembre de 2026

Hora: 20:30 horas.

Estadio: Nicolás Chahuán Nazar, La Calera.

El compromiso será dirigido por Franco Jiménez, quien tendrá como asistentes a Miguel Rocha y Wladimir Muñoz. El cuarto árbitro será Víctor Abarzúa.

La revancha de la serie se disputará el sábado 26 de septiembre, en el Claro Arena, de acuerdo con la programación publicada para los octavos de final.

¿Cómo llegan Unión La Calera y Universidad Católica a los octavos de final?

Unión La Calera consiguió su clasificación a los octavos de final tras terminar en el segundo lugar del Grupo D con 11 puntos, por detrás de Universidad de Chile. Los Cementeros sumaron tres triunfos, dos empates y una derrota durante la fase grupal, con una diferencia de gol de +7.

El cuadro calerano llega a este compromiso después de conseguir un importante triunfo por 1-0 ante Deportes Limache por el Campeonato Nacional. El resultado significó además el fin de una extensa racha sin victorias: los ahora dirigidos por John Armijo, llevaban 12 partidos sin ganar antes de imponerse ante los tomateros. Ese triunfo fue el último del equipo antes de la llegada de su nuevo DT.

Por su parte, Universidad Católica tuvo una gran fase grupal y terminó como líder invicto del Grupo B con 15 puntos, producto de cinco victorias y ninguna derrota. Los Cruzados marcaron siete goles y recibieron solo dos durante la primera etapa del certamen.

El equipo dirigido por Daniel Garnero llega además en un buen momento en el Campeonato Nacional, luego de derrotar por 3-2 a Palestino en La Cisterna. Fernando Zampedri anotó un doblete, mientras que Diego Corral también convirtió para los Cruzados.

El triunfo ante los árabes fue el tercero consecutivo de la UC en el torneo y le permitió mantenerse en la parte alta de la tabla. El cuadro precordillerano suma 39 puntos después de 23 fechas y se encuentra en la pelea por los puestos de clasificación internacional.

Partidos recientes de Unión La Calera y Universidad Católica

Los últimos encuentros de ambos equipos antes del cruce copero fueron:

Unión La Calera 1-0 Deportes Limache — Campeonato Nacional.

— Campeonato Nacional. Palestino 2-3 Universidad Católica — Campeonato Nacional.

Último enfrentamiento entre Unión La Calera y Universidad Católica

Los Cementeros y Cruzados ya se enfrentaron durante la presente temporada del Campeonato Nacional.

El duelo se disputó el 20 de abril en el Claro Arena y terminó con triunfo 2-1 de Unión La Calera. Universidad Católica comenzó ganando con un tanto de Branco Ampuero a los 44 minutos, pero Rodrigo Caseres igualó el marcador a los 52′. Finalmente, Jorge Sáez marcó a los 83 minutos para darle la victoria a los visitantes.

El encuentro también estuvo marcado por la expulsión de Clemente Montes, quien recibió una segunda tarjeta amarilla a los 67 minutos.

De esta manera, el choque por Copa Chile será el segundo enfrentamiento oficial entre ambos equipos durante 2026.

Novedades y posibles formaciones para Unión La Calera vs Universidad Católica

Posible formación de Unión La Calera: Nelson Espinoza; Cristopher Díaz, Juan Pablo Salomoni, Daniel Gutiérrez, Cristián Gutiérrez; Kevin Méndez, Rodrigo Pérez, Joaquín Soto, Bayron Oyarzo; Francisco Pozzo y Sebastián Saez. DT: John Armijo.

Posible formación de Universidad Católica: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Agustín García Basso, Cristián Cuevas; Jhojan Valencia, Alfred Canales, Matías Palavecino, Fernando Zuqui; Diego Corral y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

Minuto a minuto de Unión La Calera vs U Católica