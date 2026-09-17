Datos Clave Acosan a Concepción: Fuerte denuncia en contra de Unión La Calera La acusación: Supuestamente llaman insistentemente a los jugadores del León de Collao ¿Qué buscan?: Buscar alguna irregularidad que provoque el descenso por secretaría de los lilas

Desde que llegó el DT Fernando Díaz, Deportes Concepción ha tenido una tremenda campaña, que lo alejó de la zona de descenso y lo acercó a la disputa por clasificar a copas internacionales.

No obstante, en las últimas horas apareció una denuncia contra un club que busca salvarse del descenso y que, supuestamente, está buscando cualquier tipo de argumento para llevar al León de Collao a la Primera B por secretaría.

Acoso a Concepción: Fuerte denuncia contra Unión La Calera

Según el periodista Coke Hevia en Pauta de Juego, desde Unión La Calera están llamando a futbolistas del elenco lila para buscar cualquier algún hecho ilícito que los afecte en la lucha por permanecer en Primera.

“Tengo en mi poder los WhatsApp de cómo han acosado constantemente en el último tiempo a jugadores de Deportes Concepción, para tratar de pillarles alguna cochinada y salvar a Calera”, señaló el comunicador.

“¿Por qué Concepción y no otro? Porque en Concepción hay una persona que tiempo atrás cometió el error y por eso los han ido a buscar… Hasta ahora me cuentan que está todo bien, pero imagínate, a eso llegaron”, sentenció.

La última ilusión de Unión La Calera se meterse en la pelea por la salvación

Unión La Calera sigue con la ilusión de recuperar seis puntos que le quitó el Tribunal de Disciplina de la ANFP en la primera parte del Campeonato Nacional 2026.

Los Cementeros llevaron el caso al TAS y espera un fallo favorable, que les permitiría salir de la zona de descenso.