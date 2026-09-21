Universidad Católica ya comienza a trabajar con miras a la próxima temporada. Los Cruzados, que esperan quedarse con el Chile 2 para acceder directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores, ya vislumbran la conformación de su plantel.

Uno de los casos más urgentes es la situación de Gary Medel. El Pitbull termina contrato en diciembre y según trascendió hace algunos días, la dirigencia estaría pensando en no extender su vínculo. Sin embargo, según fuentes al interior del club, la situación sería distinta.

En U Católica aclaran el futuro de Gary Medel

Una fuente al interior de la directiva conversó con Punto Cruzado sobre el futuro del defensor de 39 años y desmintió que la intención sea no renovar su contrato. “Nosotros queremos que Gary Medel se retire jugando con nosotros, pero si es a final de año, en uno o dos años más, eso solo depende de él. Yo no puedo decidir eso”, comentaron al citado medio.

“En el caso de Gary Medel no se ha tomado ninguna decisión, es lo mismo con la mayoría. Todo depende de él, de lo que él quiera. De cómo responde su cuerpo y de si quiere extender su carrera”, agregaron.

Sin embargo, hicieron una precisión importante: si el Pitbull quiere quedarse, deberán cambiar algunas condiciones. “Como todo jugador que debe sentarse a negociar, siempre se tendrá en cuenta la temporada actual, y por lo mismo, si Medel renueva, será bajo otras condiciones económicas”, apuntaron.

¿Gary Medel es el jugador mejor pagado en U Católica?

Desde la dirigencia aprovecharon para aclarar que Gary Medel no es el jugador mejor pagado de la plantilla en Universidad Católica y señalaron que el zaguero ya hizo algunos esfuerzos económicos para seguir en la UC.

“No es el sueldo más alto del plantel. El monto que está dando vuelta por la prensa es similar a lo que ganó en su primera temporada. Gary ya hizo un sacrificio económico importante para renovar”, indicaron.

“Gary Medel es un buen aporte para el plantel y si bien este 2026 ha tenido un año bastante complicado, también hay factores externos que han afectado. El año pasado era una de las figuras del equipo, hay que darle tiempo”, sentenciaron.