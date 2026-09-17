Datos Clave El protagonista: Fernando Zuqui, actual mediocampista titular de Universidad Católica. La filtración: Su representante, Mauro Boselli, confesó en una radio argentina que el gran anhelo del volante es regresar a Estudiantes de La Plata. El escenario: Pese a tener contrato vigente con los Cruzados hasta diciembre de 2026, su continuidad en San Carlos de Apoquindo quedó en entredicho tras estas declaraciones.

Mientras el plantel de Universidad Católica disfruta de un breve descanso por las Fiestas Patrias antes de retomar los entrenamientos pensando en la Copa Chile y la clasificación a Copa Libertadores, un inesperado dolor de cabeza llegó desde el otro lado de la cordillera, impactando directamente en la planificación del equipo para 2027.

Las alarmas en la precordillera se encendieron luego de que el representante de una de las piezas clave del mediocampo cruzado revelara públicamente, en una entrevista radial, que el jugador tiene intenciones claras de abandonar el fútbol chileno para retornar a su país natal.

¿Qué figura de la UC busca irse al fútbol argentino?

El jugador en cuestión es el mediocampista argentino Fernando Zuqui. El volante, que llegó para reforzar la zona media de La Franja y se ha consolidado como estelar, fue sorpresivamente “ofrecido” mediáticamente a su exequipo, Estudiantes de La Plata.

El encargado de destapar esta situación fue su propio representante, el exfutbolista Mauro Boselli. En diálogo con el programa transandino Deportivo 1270, el agente no tuvo filtros a la hora de confesar la postura y el anhelo del futbolista respecto a su futuro inmediato, generando ruido en San Carlos de Apoquindo.

La polémica revelación: ¿Por qué Fernando Zuqui quiere dejar la UC?

Durante la entrevista, Boselli dejó en claro que, aunque Zuqui se siente cómodo en Chile, el llamado de su antiguo club es más fuerte. “Te soy sincero y esto es algo que quizás no lo debería decir, pero lo digo porque es el deseo de él. A él le encantaría volver a Estudiantes, él tiene contrato hasta diciembre con Universidad Católica y bueno, su deseo es volver a Estudiantes, pero ya no depende de él”, lanzó sin rodeos.

El exagente de campo remarcó el lazo afectivo que une al jugador con el elenco albirrojo. “El deseo de él siempre está, cuando a vos te deja marcado un club como lo dejó Estudiantes a Fernando, y por sobre todas las cosas, cuando la gente se identifica con un jugador de su categoría y calidad, siempre está esa posibilidad, pero va a depender de lo que quiera hacer Estudiantes más adelante”, complementó Boselli.

Pese al bombazo, el representante intentó matizar sus dichos destacando el presente del volante en Chile: “En Católica lo quieren mucho y está haciendo las cosas bien, pero bueno, Estudiantes es su debilidad y eso es innegable (…). Lo bueno es que está en un nivel futbolístico bien alto, pese a su edad, rindió cuando le tocaba apoyar de afuera también”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Zuqui con Universidad Católica?

El gran obstáculo para los deseos de Zuqui y su representante es el vínculo contractual. El mediocampista renovó y tiene contrato vigente con Universidad Católica hasta diciembre de 2026.

Aunque la intención del volante sea tener un “último baile” en el conjunto Pincharrata, su salida de la precordillera recién podría evaluarse a fin de año. Cualquier movimiento dependerá de la voluntad de Estudiantes de La Plata por negociar su salida anticipada y de los objetivos que consiga la UC en esta recta final, como una eventual clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.