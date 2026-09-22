Curicó Unido y Deportes Concepción se verán las caras por los octavos de final de ida de la Copa Chile 2026. El partido está programado para este miércoles 23 de septiembre a partir de las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario La Granja y se podrá ver en vivo a través de TNT Sports Premium y HBO Max.
Los locales llegaron a esta ronda tras culminar en el segundo lugar del Grupo F por detrás de Ñublense, mientras que el León de Collao ganó el Grupo H y se ubicó por encima de Puerto Montt.
¿Quién transmite Curicó vs Concepción por los octavos de la Copa Chile 2026?
El duelo entre Curicó Unido y Deportes Concepción será transmitido a través de TNT Sports Premium y vía streaming en la plataforma de HBO Max.
- TV: TNT Sports Premium
- Streaming: HBO Max
¿Cuándo y a qué hora juegan Curicó vs Concepción por los octavos de la Copa Chile 2026?
Curicó Unido y Deportes Concepción juegan este miércoles 23 de septiembre desde las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario La Granja de Curicó. El partido es válido por los octavos de final de ida de la Copa Chile.
- Fecha: Miércoles 23 de septiembre
- Hora: 18:00 horas
- Estadio: Bicentenario La Granja, Curicó
Árbitros de Curicó vs Concepción
- Árbitro: Nicolás Gamboa
- 1er asistente: Mario Lagos
- 2do asistente: Ignacio Cerda
- 4to árbitro: Benjamín Saravia
¿Cómo llegan Curicó y Concepción?
Curicó Unido llega a este duelo tras sufrir dos derrotas en sus últimos tres compromisos. La última de ellas fue en la visita a San Marcos de Arica, donde fue derrotado por un categórico 3-0. Por su parte, Deportes Concepción viene de rescatar un empate en su visita a Colo Colo en el Estadio Monumental.
La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en la temporada 2025, cuando en el Estadio Ester Roa Rebolledo igualaron sin goles por la Primera B.
Formaciones de Curicó vs Concepción
Formación de Curicó: Damián Tello; Cristopher Medina, Rodrigo Colombo, Gabriel Sarria, Ronald Guzmán; Enzo Ormeño, Henry Sanhueza, Felipe Gutiérrez; Nicolás Fernández, Cristián Bustamante y Francis Pérez. DT: Damián Muñoz.
Formación de Concepción: Nicolás Araya; Diego Carrasco, Norman Rodríguez, Ariel Cáceres, Cristián Riquelme; Fernando Martínez, Mario Sandoval, Dilan Varas; Jorge Henríquez; Ethan Espinoza y Joaquín Larrivey. DT: Fernando Díaz.