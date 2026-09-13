San Marcos de Arica abrocha una importantísima victoria en condición de local por la Primera B 2026, ya que en la fecha 26 goleó por 3-0 a Curicó Unido. Los Bravos del Morro vuelven a la victoria en la división de plata y alcanzan puestos de liguilla, mientras que los Torteros enredan puntos vitales en su pelea por escapar de la parte baja.

Con este resultado, San Marcos de Arica sube hasta la séptima ubicación en la competencia con 36 unidades, a la espera del duelo que juegue Unión Española. Por su parte, Curicó Unido se estanca en la 13° ubicación con 24 puntos, y queda a seis unidades de Rangers que está en zona de descenso. Cabe recalcar que los Rojinegros aún no disputan su encuentro por la fecha 26, por lo que la diferencia con el colista podría reducirse a tres.

Los goles de San Marcos vs Curicó

En el Estadio Carlos Dittborn, San Marcos de Arica logró imponer su idea de juego ante un Curicó que intentaba reaccionar en los primeros pasajes del partido, con ataques por las bandas que no pudieron concretarse en el área local. Los Bravos del Morro abrieron el marcador en la última jugada de la primera etapa, tras una gran jugada de Reyes por la banda izquierda, quien ingresó al área y asistió con un “centro de la muerte” a Camilo Melivilu, quien solo tuvo que empujar el balón para el primero de los ariqueños.

La segunda etapa contó con un Curicó con líneas adelantadas, las cuales le jugaron una mala pasada tras un córner a favor, ya que terminó en gol de Gonzalo Reyes. Tras un tiro de esquina para los Torteros, Pereira comandó el ataque y dejó solo a Reyes, quien eludió al arquero de la visita para marcar el 2-0 en los 69′ minutos.

En la recta final del compromiso, los Torteros recibieron dos golpes más que encaminaron la goleada local, ya que a los 83′ minutos Lucas López le pegó un patadón a Alfredo Ávalos a la altura de la canilla. El juez del compromiso no dudó y expulsó al volante de la visita. San Marcos supo como aprovechar su superioridad numérica, ya que a los 95′ minutos Orrego habilitó con un pase entre líneas a Nicolás Zedán, quien quedó solo frente al arco de Curicó, y cruzó el balón para zanjar la goleada ariqueña en casa.

Estadísticas de San Marcos vs Curicó

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 26 Curicó Unido 0 3 Descanso : 0 1 Tiempo Completo Carlos Dittborn Stadium – Arica San Marcos Camilo Melivilú 45′

Camilo Melivilú 45′ Gonzalo Reyes 69′

Gonzalo Reyes 69′ Nicolás Zedan 90′ Resumen

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 5 ‘ San Marcos Gol : Nicolás Zedan 87 ‘ San Marcos Sustitución : Nicolás Zedan 87 ‘ San Marcos Sustitución : Nicolás Orrego 83 ‘ Curicó Unido Tarjeta roja : Lucas López 79 ‘ Curicó Unido Sustitución : Bruno Veglio 72 ‘ San Marcos Sustitución : Boris Alexis Sagredo Romero 72 ‘ San Marcos Sustitución : Alfredo Ábalos 72 ‘ Curicó Unido Sustitución : Antonio Esteban Ramírez Cuevas 72 ‘ Curicó Unido Sustitución : Ronald de la Fuente 69 ‘ San Marcos Gol : Gonzalo Reyes 60 ‘ San Marcos Sustitución : D'Hidier Pereira 56 ‘ Curicó Unido Sustitución : Lucas López 56 ‘ Curicó Unido Sustitución : Ian Aliaga 45 ‘ San Marcos Gol : Camilo Melivilú 5 ‘ San Marcos Tarjeta amarilla : Javier Rivera Curicó Unido Curicó Unido 4-2-3-1 22 Damián

Tello 14 Cristopher

Medina 4 Rodrigo

Colombo 3 G.

Sarria 37 Ronald

Guzmán 21 Enzo

Ormeño 15 Henry

Sanhueza 7 Nicolás

Fernández 43 Felipe

Gutiérrez

C. 18 Francis

Pérez 13 Cristian

Bustamante Entrenador

0 Damian Munoz Galaz

Bench

1 Thomas Vergara



5 Bruno Veglio



11 Ian Aliaga



17 Benjamin Inostroza



19 Ronald de la Fuente



20 Antonio Esteban Ramírez Cuevas



23 Lucas López

San Marcos San Marcos 4-2-3-1 1 Rodrigo

Saracho 2 Reiner

Campos 34 Andrés

Barboza 5 Javier

Rivera 14 Cristobal

Guerra 8 Augusto

Barrios 26 Camilo

Rencoret 33 Evans

Asiri

Benavides

Araya 19 Agustín

Maidana 16 Gonzalo

Reyes 9 Camilo

Melivilú Entrenador

0 Iván Andrés Endre Saavedra

Bench

10 Boris Alexis Sagredo Romero



11 Nicolás Zedan



17 Matías Moya Godoy



20 Alfredo Ábalos



23 Nicolás Orrego



24 D'Hidier Pereira



39 Vicente Gallegos

3 Esquinas 8 3 Remates fuera de objetivo 7 6 Tiros Totales 15 157 Ataques 153 78 Ataques peligrosos 92 50 % de Posesión de Balón 50 134 Caja fuerte para pelotas 108 4 Fuera de juego 0 0 Objetivos 3 16 Saques de puerta 12 6 Intentos de gol 15 6 Faltas 6 5 Salvadas 3 3 Disparos Bloqueados 9 5 Sustituciones 5 1 TarjetasRojas 0 0 Tarjetas amarillas 1 3 Disparos a puerta 8 0 Lesiones 2 Últimos enfrentamientos CUR 0 – 3 SAN 13/09/2026 SAN 2 – 2 CUR 11/05/2026 SAN 3 – 5 CUR 12/07/2025 CUR 2 – 1 SAN 24/02/2025 CUR 3 – 2 SAN 31/07/2024

¿Cuándo vuelven a jugar San Marcos y Curicó?

San Marcos de Arica tendrá una extensa ventana de descanso, debido a que su próximo partido está programado para el sábado 3 de octubre, cuando visite a Deportes Santa Cruz por la fecha 16 de la Primera B 2026, la cual fue postergada por el sistema frontal que afectó al país. El duelo entre Unionistas y los Bravos del Morro se disputará a partir de las 20:00 horas en el Estadio Municipal de Santa Cruz.

Por su parte, Curicó Unido regresará al terreno de juego posterior a las fiestas patrias, ya que deberán jugar los octavos de final de la Copa Chile 2026 ante Deportes Concepción. El choque de ida entre Torteros y el León de Collao se jugará el próximo miércoles 23 de septiembre desde las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario La Granja.