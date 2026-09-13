San Marcos de Arica abrocha una importantísima victoria en condición de local por la Primera B 2026, ya que en la fecha 26 goleó por 3-0 a Curicó Unido. Los Bravos del Morro vuelven a la victoria en la división de plata y alcanzan puestos de liguilla, mientras que los Torteros enredan puntos vitales en su pelea por escapar de la parte baja.

Con este resultado, San Marcos de Arica sube hasta la séptima ubicación en la competencia con 36 unidades, a la espera del duelo que juegue Unión Española. Por su parte, Curicó Unido se estanca en la 13° ubicación con 24 puntos, y queda a seis unidades de Rangers que está en zona de descenso. Cabe recalcar que los Rojinegros aún no disputan su encuentro por la fecha 26, por lo que la diferencia con el colista podría reducirse a tres.

Los goles de San Marcos vs Curicó

En el Estadio Carlos Dittborn, San Marcos de Arica logró imponer su idea de juego ante un Curicó que intentaba reaccionar en los primeros pasajes del partido, con ataques por las bandas que no pudieron concretarse en el área local. Los Bravos del Morro abrieron el marcador en la última jugada de la primera etapa, tras una gran jugada de Reyes por la banda izquierda, quien ingresó al área y asistió con un “centro de la muerte” a Camilo Melivilu, quien solo tuvo que empujar el balón para el primero de los ariqueños.

La segunda etapa contó con un Curicó con líneas adelantadas, las cuales le jugaron una mala pasada tras un córner a favor, ya que terminó en gol de Gonzalo Reyes. Tras un tiro de esquina para los Torteros, Pereira comandó el ataque y dejó solo a Reyes, quien eludió al arquero de la visita para marcar el 2-0 en los 69′ minutos.

En la recta final del compromiso, los Torteros recibieron dos golpes más que encaminaron la goleada local, ya que a los 83′ minutos Lucas López le pegó un patadón a Alfredo Ávalos a la altura de la canilla. El juez del compromiso no dudó y expulsó al volante de la visita. San Marcos supo como aprovechar su superioridad numérica, ya que a los 95′ minutos Orrego habilitó con un pase entre líneas a Nicolás Zedán, quien quedó solo frente al arco de Curicó, y cruzó el balón para zanjar la goleada ariqueña en casa.

Estadísticas de San Marcos vs Curicó

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 26
Curicó Unido
13/09/2026 15:00
0
3
Descanso : 0 1
Tiempo Completo Carlos Dittborn Stadium – Arica
San Marcos
  • Camilo Melivilú 45′
  • Gonzalo Reyes 69′
  • Nicolás Zedan 90′
  • Resumen
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 + 5 ‘
San Marcos
Gol : Nicolás Zedan
87 ‘
San Marcos
Sustitución : Nicolás Zedan
87 ‘
San Marcos
Sustitución : Nicolás Orrego
83 ‘
Curicó Unido
Tarjeta roja : Lucas López
79 ‘
Curicó Unido
Sustitución : Bruno Veglio
72 ‘
San Marcos
Sustitución : Boris Alexis Sagredo Romero
72 ‘
San Marcos
Sustitución : Alfredo Ábalos
72 ‘
Curicó Unido
Sustitución : Antonio Esteban Ramírez Cuevas
72 ‘
Curicó Unido
Sustitución : Ronald de la Fuente
69 ‘
San Marcos
Gol : Gonzalo Reyes
60 ‘
San Marcos
Sustitución : D'Hidier Pereira
56 ‘
Curicó Unido
Sustitución : Lucas López
56 ‘
Curicó Unido
Sustitución : Ian Aliaga
45 ‘
San Marcos
Gol : Camilo Melivilú
5 ‘
San Marcos
Tarjeta amarilla : Javier Rivera
Curicó Unido
4-2-3-1
Damián Tello 22
Damián
Tello
Cristopher Medina 14
Cristopher
Medina
Rodrigo Colombo 4
Rodrigo
Colombo
G. Sarria 3
G.
Sarria
Ronald Guzmán 37
Ronald
Guzmán
Enzo Ormeño 21
Enzo
Ormeño
Henry Sanhueza 15
Henry
Sanhueza
Nicolás Fernández 7
Nicolás
Fernández
Felipe Gutiérrez C. 43
Felipe
Gutiérrez
C.
Francis Pérez 18
Francis
Pérez
Cristian Bustamante 13
Cristian
Bustamante
  • Entrenador
  • 0
    Damian Munoz Galaz
  • Bench
  • 1
    Thomas Vergara
  • 5
    Bruno Veglio
  • 11
    Ian Aliaga
  • 17
    Benjamin Inostroza
  • 19
    Ronald de la Fuente
  • 20
    Antonio Esteban Ramírez Cuevas
  • 23
    Lucas López
San Marcos
4-2-3-1
Rodrigo Saracho 1
Rodrigo
Saracho
Reiner Campos 2
Reiner
Campos
Andrés Barboza 34
Andrés
Barboza
Javier Rivera 5
Javier
Rivera
Cristobal Guerra 14
Cristobal
Guerra
Augusto Barrios 8
Augusto
Barrios
Camilo Rencoret 26
Camilo
Rencoret
Evans Asiri Benavides Araya 33
Evans
Asiri
Benavides
Araya
Agustín Maidana 19
Agustín
Maidana
Gonzalo Reyes 16
Gonzalo
Reyes
Camilo Melivilú 9
Camilo
Melivilú
  • Entrenador
  • 0
    Iván Andrés Endre Saavedra
  • Bench
  • 10
    Boris Alexis Sagredo Romero
  • 11
    Nicolás Zedan
  • 17
    Matías Moya Godoy
  • 20
    Alfredo Ábalos
  • 23
    Nicolás Orrego
  • 24
    D'Hidier Pereira
  • 39
    Vicente Gallegos
3
Esquinas
8
3
Remates fuera de objetivo
7
6
Tiros Totales
15
157
Ataques
153
78
Ataques peligrosos
92
50
% de Posesión de Balón
50
134
Caja fuerte para pelotas
108
4
Fuera de juego
0
0
Objetivos
3
16
Saques de puerta
12
6
Intentos de gol
15
6
Faltas
6
5
Salvadas
3
3
Disparos Bloqueados
9
5
Sustituciones
5
1
TarjetasRojas
0
0
Tarjetas amarillas
1
3
Disparos a puerta
8
0
Lesiones
2
Últimos enfrentamientos
CUR 0 – 3 SAN 13/09/2026
SAN 2 – 2 CUR 11/05/2026
SAN 3 – 5 CUR 12/07/2025
CUR 2 – 1 SAN 24/02/2025
CUR 3 – 2 SAN 31/07/2024

¿Cuándo vuelven a jugar San Marcos y Curicó?

San Marcos de Arica tendrá una extensa ventana de descanso, debido a que su próximo partido está programado para el sábado 3 de octubre, cuando visite a Deportes Santa Cruz por la fecha 16 de la Primera B 2026, la cual fue postergada por el sistema frontal que afectó al país. El duelo entre Unionistas y los Bravos del Morro se disputará a partir de las 20:00 horas en el Estadio Municipal de Santa Cruz.

Por su parte, Curicó Unido regresará al terreno de juego posterior a las fiestas patrias, ya que deberán jugar los octavos de final de la Copa Chile 2026 ante Deportes Concepción. El choque de ida entre Torteros y el León de Collao se jugará el próximo miércoles 23 de septiembre desde las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario La Granja.