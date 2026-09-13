San Marcos de Arica abrocha una importantísima victoria en condición de local por la Primera B 2026, ya que en la fecha 26 goleó por 3-0 a Curicó Unido. Los Bravos del Morro vuelven a la victoria en la división de plata y alcanzan puestos de liguilla, mientras que los Torteros enredan puntos vitales en su pelea por escapar de la parte baja.
Con este resultado, San Marcos de Arica sube hasta la séptima ubicación en la competencia con 36 unidades, a la espera del duelo que juegue Unión Española. Por su parte, Curicó Unido se estanca en la 13° ubicación con 24 puntos, y queda a seis unidades de Rangers que está en zona de descenso. Cabe recalcar que los Rojinegros aún no disputan su encuentro por la fecha 26, por lo que la diferencia con el colista podría reducirse a tres.
Los goles de San Marcos vs Curicó
En el Estadio Carlos Dittborn, San Marcos de Arica logró imponer su idea de juego ante un Curicó que intentaba reaccionar en los primeros pasajes del partido, con ataques por las bandas que no pudieron concretarse en el área local. Los Bravos del Morro abrieron el marcador en la última jugada de la primera etapa, tras una gran jugada de Reyes por la banda izquierda, quien ingresó al área y asistió con un “centro de la muerte” a Camilo Melivilu, quien solo tuvo que empujar el balón para el primero de los ariqueños.
La segunda etapa contó con un Curicó con líneas adelantadas, las cuales le jugaron una mala pasada tras un córner a favor, ya que terminó en gol de Gonzalo Reyes. Tras un tiro de esquina para los Torteros, Pereira comandó el ataque y dejó solo a Reyes, quien eludió al arquero de la visita para marcar el 2-0 en los 69′ minutos.
En la recta final del compromiso, los Torteros recibieron dos golpes más que encaminaron la goleada local, ya que a los 83′ minutos Lucas López le pegó un patadón a Alfredo Ávalos a la altura de la canilla. El juez del compromiso no dudó y expulsó al volante de la visita. San Marcos supo como aprovechar su superioridad numérica, ya que a los 95′ minutos Orrego habilitó con un pase entre líneas a Nicolás Zedán, quien quedó solo frente al arco de Curicó, y cruzó el balón para zanjar la goleada ariqueña en casa.
Estadísticas de San Marcos vs Curicó
- Camilo Melivilú 45′
- Gonzalo Reyes 69′
- Nicolás Zedan 90′
- Resumen
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Tello
Medina
Colombo
Sarria
Guzmán
Ormeño
Sanhueza
Fernández
Gutiérrez
C.
Pérez
Bustamante
- Entrenador
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0Damian Munoz Galaz
- Bench
-
1Thomas Vergara
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5Bruno Veglio
-
11Ian Aliaga
-
17Benjamin Inostroza
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19Ronald de la Fuente
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20Antonio Esteban Ramírez Cuevas
-
23Lucas López
Saracho
Campos
Barboza
Rivera
Guerra
Barrios
Rencoret
Asiri
Benavides
Araya
Maidana
Reyes
Melivilú
- Entrenador
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0Iván Andrés Endre Saavedra
- Bench
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10Boris Alexis Sagredo Romero
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11Nicolás Zedan
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17Matías Moya Godoy
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20Alfredo Ábalos
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23Nicolás Orrego
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24D'Hidier Pereira
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39Vicente Gallegos
¿Cuándo vuelven a jugar San Marcos y Curicó?
San Marcos de Arica tendrá una extensa ventana de descanso, debido a que su próximo partido está programado para el sábado 3 de octubre, cuando visite a Deportes Santa Cruz por la fecha 16 de la Primera B 2026, la cual fue postergada por el sistema frontal que afectó al país. El duelo entre Unionistas y los Bravos del Morro se disputará a partir de las 20:00 horas en el Estadio Municipal de Santa Cruz.
Por su parte, Curicó Unido regresará al terreno de juego posterior a las fiestas patrias, ya que deberán jugar los octavos de final de la Copa Chile 2026 ante Deportes Concepción. El choque de ida entre Torteros y el León de Collao se jugará el próximo miércoles 23 de septiembre desde las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario La Granja.