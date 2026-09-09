Deportes Recoleta sufrió más de la cuenta, pero se llevó los tres puntos del Estadio La Pintana. La victoria 2-1 sobre San Marcos de Arica por la fecha 25 de la Primera B 2026 le permite a los Textileros mantenerse quintos con 37 unidades, mientras que los ariqueños quedan con 33 puntos en el noveno lugar, fuera de la zona de post temporada a solo cuatro fechas del final de la fase regular.

El partido arrancó de la peor manera para Recoleta. A los 8 minutos, un tiro de esquina de San Marcos encontró a Augusto Barrios para el pivoteo y Adrián Barboza llegó en la boca del arco para conectar de cabeza y poner el 0-1. Los nortinos se pusieron cómodos con la ventaja temprana y Recoleta tuvo que salir a buscar el partido.

El VAR anuló el 0-2 y Recoleta lo aprovechó

El partido tuvo su momento clave a los 58 minutos. Boris Sagredo metió el cuerpo para recuperar un balón que Francisco Alarcón intentaba despejar, centró al área y Camilo Melivilu conectó de cabeza para lo que parecía el 0-2. Sin embargo, el VAR intervino y el árbitro anuló el tanto por falta imprudente de Sagredo en la acción previa.

Dos minutos después, Recoleta cobró caro ese regalo: un pase largo encontró a Pedro Sánchez, que no controló bien y terminó habilitando a Felipe Flores, quien llegó desde atrás y remató rasante para el 1-1.

El empate no duró. A los 82 minutos, Augusto Barrios intentó despejar un saque de costado, pero dejó la pelota muerta en el área. Gonzalo Álvarez no perdonó y de primera anotó el 2-1 definitivo para Recoleta. Un error que le costó caro a San Marcos, que había dominado gran parte del partido, sin embargo se fue de La Pintana con las manos vacías.

Cuándo vuelven a jugar Recoleta y San Marcos en la Primera B 2026

Los Zorros del Norte recibirán a Curicó Unido el 13 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Carlos Dittborn, mientras que Recoleta visitará a Deportes Santa Cruz el 14 de septiembre a las 18:00 horas en el Estadio Joaquín Muñoz.