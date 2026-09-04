San Marcos de Arica y Deportes Copiapó serán los encargados de cerrar la jornada sabatina de la fecha 24 de la Primera B 2026, en un duelo directo entre dos clubes que pelean por entrar a la liguilla de ascenso. Los Bravos del Morro y el León de Atacama comparten el mismo puntaje en la tabla de posiciones, por lo que el ganador dará un paso gigantesco en su lucha por entrar a los ocho mejores de la división de plata.

Actualmente, San Marcos de Arica y Deportes Copiapó ostentan 30 puntos, pero los del Morro ostentan una mejor diferencia de gol, por lo que se posicionan novenos, mientras que el León de Atacama posee el décimo lugar.

El último choque entre San Marcos y Copiapó se disputó en la novena fecha de la Primera B 2026. En aquel encuentro disputado en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, la escuadra oriunda de Arica se llevó una victoria por goleada en calidad de forastero por 0-3.

¿Dónde y cómo ver en vivo San Marcos vs Copiapó?

El duelo entre Bravos del Morro y el León de Atacama tendrá transmisión televisiva mediante las señales de TNT Sports y también a través de la plataforma de streaming HBO Max.

TV: TNT Sports.

Streaming: HBO Max.

Minuto a minuto: Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan San Marcos vs Copiapó?

Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2026.

Hora: 20:00 horas.

Estadio: Carlos Dittborn, Arica.

El partido será dirigido por Francisco Gaggero, con Ignacio Zamora y Ariel Armijo como asistentes, además de contar con Juan Ibarra como cuarto árbitro. El encargado del VAR será Jorge Oses, quien será acompañado por José Retamal en el AVAR.

Cómo llegan San Marcos y Copiapó a la fecha 24

San Marcos llega con la necesidad de conseguir un triunfo, ya que nsu última victoria fue el pasado 26 de julio ante Magallanes. En la fecha 23, los Bravos del Morro visitaron a Cobreloa y fueron derrotados por 2-0 en el Estadio Zorros del Desierto.

Por su parte, Deportes Copiapó viene de una dolorosa goleada en casa, ya que fueron derrotados por 0-4 ante Deportes Antofagasta. La última victoria del León de Atacama fue en la fecha 21, cuando goleó por el mismo resultado a Curicó Unido.

Posibles formaciones para San Marcos vs Copiapó

Posible formación de San Marcos: Benjamín Tapia; Álvaro Cazula, Andrés Barboza, Augusto Barrios, Guillermo Cubillos; Boris Sagredo, Camilo Rencoret, Javier Rivera, Mauricio Iturra, Nahuel Donadell; Camilo Melivilu. DT: Iván Sandrock.

Posible formación de Deportes Copiapó: Nicolás Temperini; Marcelo Filla, Agustín Ortiz, Salvador Sánchez, Nicolás Suárez; Claudio Zamorano, Axl Ríos, Carlos Ross, Manuel López, Francisco Espoz; Lautaro Palacios. DT: Héctor Almandoz.

Minuto a minuto de San Marcos vs Copiapó