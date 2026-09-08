Curicó Unido llega al partido bajo presión. La derrota por 2-0 ante Deportes Puerto Montt dejó al equipo de Damián Muñoz en el 14° lugar con 21 puntos, apenas seis por encima de Rangers, que ocupa el último puesto de la Primera B.

Unión Española vive una realidad distinta. Los Hispanos están sextos con 35 unidades, dentro de la zona de Liguilla, aunque vienen de ceder puntos ante Deportes Santa Cruz y necesitan volver al triunfo para no perder terreno en la pelea por el ascenso.

Curicó Unido vs Unión Española, minuto a minuto

La previa de Curicó Unido vs Unión Española

Curicó Unido entra a esta fecha en una posición incómoda. El cuadro maulino suma 21 puntos y ocupa el 14° lugar, por encima únicamente de Deportes Santa Cruz y Rangers. La distancia con el colista es de seis unidades, por lo que cualquier nueva caída puede complicar todavía más el cierre de temporada.

El momento deportivo también puso a Damián Muñoz bajo la lupa. Después de la derrota en Puerto Montt, el entrenador reconoció que no existe una traba económica que impida una eventual salida si la dirigencia decide realizar un cambio en la banca.

Unión Española, por su parte, aparece en el sexto puesto con 35 puntos y permanece dentro de la Liguilla de Ascenso. Deportes Recoleta y Puerto Montt están inmediatamente detrás con 34, por lo que el margen es mínimo y el equipo de Ronald Fuentes necesita sumar en Curicó.

El encuentro se disputa este martes 8 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio La Granja.

¿Cómo llegan Curicó Unido y Unión Española?

Curicó Unido viene de perder 2-0 frente a Deportes Puerto Montt en Chinquihue. El encuentro estaba igualado hasta que Javier Retamales fue expulsado a los 67 minutos. Sebastián Pérez abrió la cuenta poco después y Jason Flores sentenció el resultado en los descuentos.

El presente reciente explica la preocupación: antes de esa derrota, los Torteros habían igualado 0-0 con Deportes Recoleta, vencido 2-0 a Unión San Felipe, caído 4-0 ante Deportes Copiapó y perdido 2-1 frente a Deportes Santa Cruz.

Unión Española viene de empatar 1-1 con Deportes Santa Cruz en el Joaquín Muñoz García. Andrés Vilches adelantó al equipo de Ronald Fuentes a los 15 minutos, pero Mathías Pinto igualó a los 60′.

Los Hispanos habían perdido previamente 1-0 contra Rangers, aunque antes consiguieron dos triunfos consecutivos en la Primera B: 1-0 sobre Cobreloa en Calama y 2-1 frente a San Marcos de Arica.

El antecedente más reciente entre ambos también favorece a Unión. Los Hispanos derrotaron 2-0 a Curicó Unido el 30 de abril en Santa Laura.

Formaciones de Curicó Unido vs Unión Española

Posible formación de Curicó Unido: Damián Tello; Cristopher Medina, Rodrigo Colombo, Lucas López, Ronald Guzmán; Enzo Ormeño, Henry Sanhueza, Javier Retamales; Nicolás Fernández, Cristián Bustamante y Ronald de la Fuente.

DT: Damián Muñoz.

Posible formación de Unión Española: Julio Fierro; Kevin Contreras, Rodrigo Alarcón, Sebastián Pereira, Gabriel Norambuena; Lucas Molina, Felipe Massri, Renato Cordero; Benjamín Droguett, Patricio Rubio y Andrés Vilches.

DT: Ronald Fuentes.

¿Quién es el árbitro de Curicó Unido vs Unión Española?

Victor Abarzúa será el árbitro del partido entre Curicó Unido y Unión Española en La Granja.

  • Árbitro: Victor Abarzúa
  • Asistente 1: Sebastián Pérez
  • Asistente 2: Cristian Espindola
  • Cuarto árbitro: Cristián Droguett
  • VAR: Mathias Riquelme
  • AVAR: Juan Ibarra

¿Dónde ver Curicó Unido vs Unión Española EN VIVO?

Curicó Unido vs Unión Española se podrá ver EN VIVO únicamente por HBO Max. El encuentro comenzará a las 20:30 horas en el Estadio La Granja.

  • Fecha: martes 8 de septiembre de 2026
  • Hora: 20:30 horas
  • Estadio: Estadio La Granja
  • Competencia: Primera B 2026
  • TV: sin transmisión televisiva
  • Streaming: HBO Max
  • Cobertura online: AlAireLibre.cl
Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 25
Unión Española
08/09/2026 21:30
Primera mitad Bicentennial Stadium La Granja – Curicó
Curicó Unido
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
Unión Española
4-4-2
Julio Fierro 13
Julio
Fierro
Martín Alonso Ormeño Salazar 16
Martín
Alonso
Ormeño
Salazar
Sebastián Pereira 21
Sebastián
Pereira
Rodrigo Alarcón 3
Rodrigo
Alarcón
Gabriel Norambuena 24
Gabriel
Norambuena
William Floricio Machado Caetano 5
William
Floricio
Machado
Caetano
Felipe Massri 17
Felipe
Massri
Milovan Celis 4
Milovan
Celis
Benjamín Droguett 15
Benjamín
Droguett
Andrés Vilches 9
Andrés
Vilches
Patricio Rodolfo Rubio Pulgar 8
Patricio
Rodolfo
Rubio
Pulgar
  • Entrenador
  • 0
    Gonzalo Villagra
  • Bench
  • 6
    Bruno Jáuregui
  • 7
    Rodrigo Vásquez
  • 12
    Enzo Uribe
  • 18
    José Aja
  • 25
    Tomás Ovando
  • 28
    Nicolás Anelka Valencia Jiménez
  • 30
    Renato Cordero
Curicó Unido
4-4-2
Damián Tello 22
Damián
Tello
Cristopher Medina 14
Cristopher
Medina
Rodrigo Colombo 4
Rodrigo
Colombo
G. Sarria 3
G.
Sarria
Ronald Guzmán 37
Ronald
Guzmán
Alejandro Aquino 8
Alejandro
Aquino
Enzo Ormeño 21
Enzo
Ormeño
Williams Sáez 24
Williams
Sáez
Felipe Gutiérrez Castillo 43
Felipe
Gutiérrez
Castillo
Nicolás Fernández 7
Nicolás
Fernández
Cristian Bustamante 13
Cristian
Bustamante
  • Entrenador
  • 0
    Damian Munoz Galaz
  • Bench
  • 1
    Thomas Vergara
  • 5
    Bruno Veglio
  • 11
    Ian Aliaga
  • 17
    Benjamin Inostroza
  • 18
    Francis Pérez
  • 19
    Ronald de la Fuente
  • 23
    Lucas López
1
Esquinas
1
0
Remates fuera de objetivo
4
1
Tiros Totales
7
13
Ataques
16
7
Ataques peligrosos
10
50
% de Posesión de Balón
50
0
Fuera de juego
1
6
Saques de puerta
0
2
Tiros libres
1
9
Saques de banda
3
1
Disparos a puerta
3
Últimos enfrentamientos
CUR 0 – 2 UE 30/04/2026
CUR 2 – 2 UE 30/09/2023
UE 1 – 0 CUR 17/04/2023
CUR 3 – 1 UE 25/07/2022
UE 1 – 0 CUR 28/02/2022