Curicó Unido llega al partido bajo presión. La derrota por 2-0 ante Deportes Puerto Montt dejó al equipo de Damián Muñoz en el 14° lugar con 21 puntos, apenas seis por encima de Rangers, que ocupa el último puesto de la Primera B.
Unión Española vive una realidad distinta. Los Hispanos están sextos con 35 unidades, dentro de la zona de Liguilla, aunque vienen de ceder puntos ante Deportes Santa Cruz y necesitan volver al triunfo para no perder terreno en la pelea por el ascenso.
Curicó Unido vs Unión Española, minuto a minuto
La previa de Curicó Unido vs Unión Española
Curicó Unido entra a esta fecha en una posición incómoda. El cuadro maulino suma 21 puntos y ocupa el 14° lugar, por encima únicamente de Deportes Santa Cruz y Rangers. La distancia con el colista es de seis unidades, por lo que cualquier nueva caída puede complicar todavía más el cierre de temporada.
El momento deportivo también puso a Damián Muñoz bajo la lupa. Después de la derrota en Puerto Montt, el entrenador reconoció que no existe una traba económica que impida una eventual salida si la dirigencia decide realizar un cambio en la banca.
Unión Española, por su parte, aparece en el sexto puesto con 35 puntos y permanece dentro de la Liguilla de Ascenso. Deportes Recoleta y Puerto Montt están inmediatamente detrás con 34, por lo que el margen es mínimo y el equipo de Ronald Fuentes necesita sumar en Curicó.
El encuentro se disputa este martes 8 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio La Granja.
¿Cómo llegan Curicó Unido y Unión Española?
Curicó Unido viene de perder 2-0 frente a Deportes Puerto Montt en Chinquihue. El encuentro estaba igualado hasta que Javier Retamales fue expulsado a los 67 minutos. Sebastián Pérez abrió la cuenta poco después y Jason Flores sentenció el resultado en los descuentos.
El presente reciente explica la preocupación: antes de esa derrota, los Torteros habían igualado 0-0 con Deportes Recoleta, vencido 2-0 a Unión San Felipe, caído 4-0 ante Deportes Copiapó y perdido 2-1 frente a Deportes Santa Cruz.
Unión Española viene de empatar 1-1 con Deportes Santa Cruz en el Joaquín Muñoz García. Andrés Vilches adelantó al equipo de Ronald Fuentes a los 15 minutos, pero Mathías Pinto igualó a los 60′.
Los Hispanos habían perdido previamente 1-0 contra Rangers, aunque antes consiguieron dos triunfos consecutivos en la Primera B: 1-0 sobre Cobreloa en Calama y 2-1 frente a San Marcos de Arica.
El antecedente más reciente entre ambos también favorece a Unión. Los Hispanos derrotaron 2-0 a Curicó Unido el 30 de abril en Santa Laura.
Formaciones de Curicó Unido vs Unión Española
Posible formación de Curicó Unido: Damián Tello; Cristopher Medina, Rodrigo Colombo, Lucas López, Ronald Guzmán; Enzo Ormeño, Henry Sanhueza, Javier Retamales; Nicolás Fernández, Cristián Bustamante y Ronald de la Fuente.
DT: Damián Muñoz.
Posible formación de Unión Española: Julio Fierro; Kevin Contreras, Rodrigo Alarcón, Sebastián Pereira, Gabriel Norambuena; Lucas Molina, Felipe Massri, Renato Cordero; Benjamín Droguett, Patricio Rubio y Andrés Vilches.
DT: Ronald Fuentes.
¿Quién es el árbitro de Curicó Unido vs Unión Española?
Victor Abarzúa será el árbitro del partido entre Curicó Unido y Unión Española en La Granja.
- Árbitro: Victor Abarzúa
- Asistente 1: Sebastián Pérez
- Asistente 2: Cristian Espindola
- Cuarto árbitro: Cristián Droguett
- VAR: Mathias Riquelme
- AVAR: Juan Ibarra
¿Dónde ver Curicó Unido vs Unión Española EN VIVO?
Curicó Unido vs Unión Española se podrá ver EN VIVO únicamente por HBO Max. El encuentro comenzará a las 20:30 horas en el Estadio La Granja.
- Fecha: martes 8 de septiembre de 2026
- Hora: 20:30 horas
- Estadio: Estadio La Granja
- Competencia: Primera B 2026
- TV: sin transmisión televisiva
- Streaming: HBO Max
- Cobertura online: AlAireLibre.cl
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Fierro
Alonso
Ormeño
Salazar
Pereira
Alarcón
Norambuena
Floricio
Machado
Caetano
Massri
Celis
Droguett
Vilches
Rodolfo
Rubio
Pulgar
- Entrenador
-
0Gonzalo Villagra
- Bench
-
6Bruno Jáuregui
-
7Rodrigo Vásquez
-
12Enzo Uribe
-
18José Aja
-
25Tomás Ovando
-
28Nicolás Anelka Valencia Jiménez
-
30Renato Cordero
Tello
Medina
Colombo
Sarria
Guzmán
Aquino
Ormeño
Sáez
Gutiérrez
Castillo
Fernández
Bustamante
- Entrenador
-
0Damian Munoz Galaz
- Bench
-
1Thomas Vergara
-
5Bruno Veglio
-
11Ian Aliaga
-
17Benjamin Inostroza
-
18Francis Pérez
-
19Ronald de la Fuente
-
23Lucas López