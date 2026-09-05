Deportes Santa Cruz y Unión Española se enfrentan por la Fecha 24 de la Primera B 2026, en un duelo con urgencias opuestas en el Joaquín Muñoz García. Los colchagüinos son penúltimos con 17 puntos y apenas dos de ventaja sobre el colista Rangers, por lo que el partido es una final para sus aspiraciones de mantener la categoría. Los hispanos, sextos con 34 unidades, buscan cortar una racha adversa y sostenerse en la zona de liguilla.

El antecedente de la primera rueda favorece a la visita: el 26 de abril, Unión Española se impuso 2-0 en Santa Laura.

¿Dónde ver EN VIVO Deportes Cruz vs Unión Española?

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Santa Cruz vs Unión Española?

Fecha: Sábado 5 de septiembre

Sábado 5 de septiembre Hora: 15:00 horas

15:00 horas Estadio: Municipal Joaquín Muñoz García (Santa Cruz)

Árbitros de Santa Cruz vs Unión Española

Árbitro: Juan Sepúlveda

1er asistente: Matías Medina

2do asistente: Rodolfo Vera

4to árbitro: Mario Salvo

VAR: Nicolás Gamboa

AVAR: Nicolás Medina

¿Cómo llegan Santa Cruz vs Unión Española?

Deportes Santa Cruz llega con una urgencia doble: sumar puntos y volver a marcar. El equipo de Dalcio Giovagnoli igualó 0-0 ante Unión San Felipe en San Felipe y encadena cuatro partidos sin convertir, una racha que incluye las derrotas ante Magallanes (1-0) y San Luis (0-2). Con 17 unidades, los unionistas dependen casi exclusivamente de Diego Arias, máximo goleador del campeonato, para reencontrarse con el triunfo.

Unión Española, en cambio, necesita frenar su caída. Los hispanos de Ronald Fuentes perdieron 0-1 ante Rangers en Santa Laura, justamente contra el colista, tras haber caído 3-0 ante Colo Colo por la Copa Chile. Antes venían de un gran momento, con tres victorias consecutivas que incluyeron el 0-1 sobre el líder Cobreloa en Calama, con gol de Yair Ratotti.

Formaciones de Santa Cruz vs Unión Española

Formación de Santa Cruz: Juan Dobboletta; David Tati, Esteban Flores, Braian Camisassa, Nazareno Romero; Gino Alucema, Diego Plaza, Mathías Pinto; Pablo Brito, Nadir Zeineddin y Juan Delgado. DT: Dalcio Giovagnoli.

Formación de Unión Española: Julio Fierro; Kevin Contreras, Rodrigo Alarcón, Sebastián Pereira, Gabriel Norambuena; Lucas Molina, Felipe Massri, Renato Cordero; Benjamín Droguett, Patricio Rubio y Andrés Vilches. DT: Ronald Fuentes.