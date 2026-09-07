Datos Clave Partido: Curicó Unido vs Unión Española, por la fecha 25 de la Primera B. Transmisión: el encuentro se podrá ver exclusivamente por HBO Max. Horario: martes 8 de septiembre, desde las 20:30 horas, en el Estadio La Granja.

La Primera B entra en una etapa donde cada punto empieza a pesar y este martes tendrá un cruce importante en ambos extremos de la tabla. Curicó Unido recibe a Unión Española en el Estadio La Granja por la fecha 25 del Campeonato de Ascenso.

El cuadro tortero llega presionado después de caer 2-0 ante Puerto Montt y permanece apenas por encima de la zona más comprometida. Unión, en cambio, sigue dentro de los puestos de Liguilla, aunque viene de dejar puntos en Santa Cruz y necesita volver a ganar para no perder terreno.

¿Qué canal transmite Curicó Unido vs Unión Española EN VIVO?

Curicó Unido vs Unión Española no tendrá transmisión por televisión para este partido de la Primera B.

La señal disponible será exclusivamente vía streaming mediante HBO Max, que tendrá el encuentro desde el Estadio La Granja.

Partido: Curicó Unido vs Unión Española.

Curicó Unido vs Unión Española. Competencia: Primera B.

Primera B. Transmisión: HBO Max.

¿A qué hora juega Curicó Unido vs Unión Española por Primera B?

El partido está programado para este martes 8 de septiembre a las 20:30 horas .

El escenario será el Estadio La Granja de Curicó, donde los albirrojos intentarán cortar un momento complicado justo cuando la distancia con los últimos puestos comenzó a reducirse.

Fecha: martes 8 de septiembre de 2026.

martes 8 de septiembre de 2026. Hora: 20:30 horas.

20:30 horas. Estadio: La Granja.

La Granja. Torneo: Primera B.

Primera B. Fecha: 25.

¿Dónde ver Curicó Unido vs Unión Española ONLINE por streaming?

El encuentro entre Curicó Unido y Unión Española se podrá ver ONLINE y EN VIVO por HBO Max.

La plataforma tendrá la transmisión del compromiso correspondiente a la fecha 25 del Campeonato de Ascenso.

Streaming: HBO Max.

¿Dónde ver GRATIS Curicó Unido vs Unión Española?

Curicó Unido vs Unión Española no tendrá una transmisión gratuita anunciada para Chile.

HBO Max requiere una suscripción activa, por lo que no existe una alternativa abierta confirmada para ver el encuentro completo.

En AlAireLibre.cl podrás seguir las principales novedades del partido y toda la fecha de la Primera B.

Formación de Curicó Unido vs Unión Española

Probable formación de Curicó Unido: Damián Tello; Cristopher Medina, Rodrigo Colombo, Lucas López, Ronald Guzmán; Enzo Ormeño, Henry Sanhueza, Javier Retamales; Nicolás Fernández, Cristián Bustamante y Ronald de la Fuente. DT: Damián Muñoz.

Probable formación de Unión Española: Julio Fierro; Kevin Contreras, Rodrigo Alarcón, Sebastián Pereira, Gabriel Norambuena; Lucas Molina, Felipe Massri, Renato Cordero; Benjamín Droguett, Patricio Rubio y Andrés Vilches. DT: Ronald Fuentes.

¿Cómo llega Curicó Unido al partido con Unión Española?

Curicó Unido atraviesa uno de sus momentos más delicados de la temporada en Primera B. Los torteros vienen de perder 2-0 frente a Puerto Montt en Chinquihue y quedaron en el 14° lugar con 21 puntos.

El resultado volvió a poner bajo presión a Damián Muñoz, especialmente porque Rangers reaccionó con tres victorias consecutivas y redujo a seis unidades la distancia respecto de Curicó.

El propio entrenador reconoció después de la derrota que su continuidad está abierta a evaluación y aseguró que una eventual salida no tendría impedimentos económicos.

El rendimiento reciente tampoco entrega demasiada tranquilidad. En sus últimos cinco partidos de Primera B, Curicó registra una victoria, un empate y tres derrotas. Su único triunfo en ese tramo fue el 2-0 sobre Unión San Felipe.

El regreso a La Granja aparece, por lo tanto, como una oportunidad para cortar la presión antes de que la lucha por evitar los últimos lugares se vuelva todavía más estrecha.

¿Cómo llega Unión Española al partido con Curicó Unido?

Unión Española está en una situación completamente diferente. Los hispanos ocupan el sexto lugar con 35 puntosy actualmente se encuentran dentro de la zona de clasificación a la Liguilla de Ascenso.

El equipo de Ronald Fuentes viene de empatar 1-1 como visitante frente a Deportes Santa Cruz. Andrés Vilches abrió el marcador a los 15 minutos, pero Mathías Pinto estableció la igualdad durante el segundo tiempo.

Unión tuvo oportunidades para ampliar la ventaja antes del empate, pero nuevamente le faltó eficacia para cerrar el partido.

Su presente reciente ha sido irregular: antes del empate con Santa Cruz perdió 1-0 frente a Rangers y cayó 3-0 contra Colo Colo por Copa Chile, aunque previamente había derrotado a Cobreloa y San Marcos de Arica por la Primera B.

El escenario obliga a los hispanos a sumar en Curicó. Con varios equipos separados por pocos puntos en la zona de Liguilla, una victoria en La Granja permitiría sostener su posición y seguir mirando hacia los puestos superiores.