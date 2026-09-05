Deportes Santa Cruz enreda puntos en casa y se complica en la tabla de posiciones, ya que en la fecha 24 de la Primera B 2026 igualó por la cuenta mínima ante Unión Española, quien deja escapar la chance de subirse al podio de la división. Los Unionistas se quedan a solamente tres puntos de Rangers de Talca, quien está perdiendo la categoría.
Con este resultado, Deportes Santa Cruz se mantiene en el penúltimo lugar de la división de plata con 18 puntos, y queda a solo tres puntos de Rangers que está en zona de descenso. Por su parte, Unión Española se estanca en la sexta ubicación con 35 unidades, y pierde la oportunidad de trepar al podio del certamen.
Los goles de Santa Cruz vs Unión Española
En un trabado encuentro disputado en el Estadio Joaquín Muñoz, Unión Española tomó las riendas del juego con diversas oportunidades de gol, y lograron la apertura del marcador a los 16′ minutos. Contreras llegó a línea de fondo y lanzó un centro que se le escapó entre las manos al portero Doboletta, y fue Andrés Vilches quien empujó en la línea del arco el balón para romper la igualdad.
El gol fue anulado, pero el VAR llamó al juez central para validar la anotación debido a que el lateral de los Hispanos estaba habilitado a la hora de recibir la habilitación de Patricio Rubio.
Deportes Santa Cruz tenía la misión de mínimo rescatar un punto en condición de local, para no quedar sumamente pegado a Rangers en su pelea por el descenso directo, y lograron igualar en el segundo tiempo. En la hora de partido, Mathías Pinto encaró desde la derecha hacia el centro del área, y desde fuera del área sacó un zurdazo pegado al primer palo del arco que resguardaba Julio Fierro, quien no logró evitar el empate de los Unionistas.
Si bien el duelo no contó con más goles, tuvo un último llamado desde el VAR, ya que a los 74′ minutos el defensor de Santa Cruz, Nazareno Romero, fue explusado por un codazo a Renato Cordero. A pesar de contar con inferioridad numérica en cancha, los Unionistas rescataron un empate en la fecha 24 de la Primera B 2026 .
Estadísticas de Santa Cruz vs Unión Española
- Andrés Vilches 14′
- Mathías Pinto 59′
- Resumen
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Fierro
Contreras
Pereira
Alarcón
Molina
Cordero
Droguett
Massri
Vilches
Rodolfo
Rubio
Pulgar
Norambuena
- Entrenador
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0Gonzalo Villagra
- Bench
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4Milovan Celis
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5William Floricio Machado Caetano
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7Rodrigo Vásquez
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12Enzo Uribe
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18José Aja
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28Nicolás Anelka Valencia Jiménez
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37Matías Ortiz
Dobboletta
Tati
Camisassa
Flores
Romero
Alucema
Plaza
Antonio
Delgado
Baeza
Pinto
Brito
Zeineddin
- Entrenador
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0Dalcio Giovagnoli
- Bench
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6Felipe Orellana
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10Santiago Nicolás Mederos Pascal
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20Hardy Cavero Vargas
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26Cristóbal Moreno
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28Martín Quezada
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34Cristóbal Castillo
¿Cuándo vuelven a jugar Santa Cruz y Unión Española?
Deportes Santa Cruz tendrá que seguir en su pelea por escapar de la parte baja de la tabla en el norte del país, ya que en la fecha 25 tiene que visitar a Deportes Iquique. El choque entre Dragones Celestes y Unionistas se disputará el próximo miércoles 9 de septiembre a partir de las 20:30 horas en el Estadio Tierra de Campeones.
Por su parte, Unión Española volverá a ser visitante, ya que debe trasladarse hasta la Región del Maule para enfrentar a Curicó Unido. El duelo entre Torteros e Hispanos se jugará el próximo martes 8 de septiembre en el Estadio La Granja desde las 20:30 horas.