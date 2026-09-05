Deportes Santa Cruz enreda puntos en casa y se complica en la tabla de posiciones, ya que en la fecha 24 de la Primera B 2026 igualó por la cuenta mínima ante Unión Española, quien deja escapar la chance de subirse al podio de la división. Los Unionistas se quedan a solamente tres puntos de Rangers de Talca, quien está perdiendo la categoría.

Con este resultado, Deportes Santa Cruz se mantiene en el penúltimo lugar de la división de plata con 18 puntos, y queda a solo tres puntos de Rangers que está en zona de descenso. Por su parte, Unión Española se estanca en la sexta ubicación con 35 unidades, y pierde la oportunidad de trepar al podio del certamen.

Los goles de Santa Cruz vs Unión Española

En un trabado encuentro disputado en el Estadio Joaquín Muñoz, Unión Española tomó las riendas del juego con diversas oportunidades de gol, y lograron la apertura del marcador a los 16′ minutos. Contreras llegó a línea de fondo y lanzó un centro que se le escapó entre las manos al portero Doboletta, y fue Andrés Vilches quien empujó en la línea del arco el balón para romper la igualdad.

El gol fue anulado, pero el VAR llamó al juez central para validar la anotación debido a que el lateral de los Hispanos estaba habilitado a la hora de recibir la habilitación de Patricio Rubio.

Deportes Santa Cruz tenía la misión de mínimo rescatar un punto en condición de local, para no quedar sumamente pegado a Rangers en su pelea por el descenso directo, y lograron igualar en el segundo tiempo. En la hora de partido, Mathías Pinto encaró desde la derecha hacia el centro del área, y desde fuera del área sacó un zurdazo pegado al primer palo del arco que resguardaba Julio Fierro, quien no logró evitar el empate de los Unionistas.

Si bien el duelo no contó con más goles, tuvo un último llamado desde el VAR, ya que a los 74′ minutos el defensor de Santa Cruz, Nazareno Romero, fue explusado por un codazo a Renato Cordero. A pesar de contar con inferioridad numérica en cancha, los Unionistas rescataron un empate en la fecha 24 de la Primera B 2026 .

Estadísticas de Santa Cruz vs Unión Española

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 24
Unión Española
05/09/2026 15:00
Segunda mitad Municipal Stadium of Santa Cruz – Santa Cruz
Deportes Santa Cruz
  • Andrés Vilches 14′
  • Mathías Pinto 59′
  • Resumen
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
76 ‘
Unión Española
Sustitución : Matías Ortiz
76 ‘
Unión Española
Sustitución : William Floricio Machado Caetano
75 ‘
Deportes Santa Cruz
Tarjeta roja : Nazareno Romero
65 ‘
Deportes Santa Cruz
Sustitución : Cristóbal Moreno
65 ‘
Deportes Santa Cruz
Sustitución : Santiago Nicolás Mederos Pascal
64 ‘
Unión Española
Sustitución : Rodrigo Vásquez
59 ‘
Deportes Santa Cruz
Gol : Mathías Pinto
55 ‘
Deportes Santa Cruz
Tarjeta amarilla :
55 ‘
Deportes Santa Cruz
Tarjeta amarilla : Mathías Pinto
51 ‘
Deportes Santa Cruz
Tarjeta amarilla : B. Camisassa
50 ‘
Unión Española
Tarjeta amarilla : Kevin Contreras
14 ‘
Unión Española
Gol : Andrés Vilches
9 ‘
Unión Española
Tarjeta amarilla : Gabriel Norambuena
1 ‘
Unión Española
Tarjeta amarilla : Lucas Molina
Unión Española
4-3-3
Julio Fierro 13
Julio
Fierro
Kevin Contreras 2
Kevin
Contreras
Sebastián Pereira 21
Sebastián
Pereira
Rodrigo Alarcón 3
Rodrigo
Alarcón
Lucas Molina 32
Lucas
Molina
Renato Cordero 30
Renato
Cordero
Benjamín Droguett 15
Benjamín
Droguett
Felipe Massri 17
Felipe
Massri
Andrés Vilches 9
Andrés
Vilches
Patricio Rodolfo Rubio Pulgar 8
Patricio
Rodolfo
Rubio
Pulgar
Gabriel Norambuena 24
Gabriel
Norambuena
  • Entrenador
  • 0
    Gonzalo Villagra
  • Bench
  • 4
    Milovan Celis
  • 5
    William Floricio Machado Caetano
  • 7
    Rodrigo Vásquez
  • 12
    Enzo Uribe
  • 18
    José Aja
  • 28
    Nicolás Anelka Valencia Jiménez
  • 37
    Matías Ortiz
Deportes Santa Cruz
4-2-3-1
Juan Dobboletta 29
Juan
Dobboletta
David Tati 22
David
Tati
B. Camisassa 5
B.
Camisassa
Esteban Flores 19
Esteban
Flores
Nazareno Romero 31
Nazareno
Romero
Gino Alucema 4
Gino
Alucema
Diego Plaza 14
Diego
Plaza
Juan Antonio Delgado Baeza 15
Juan
Antonio
Delgado
Baeza
Mathías Pinto 11
Mathías
Pinto
Pablo Brito 35
Pablo
Brito
Nadir Zeineddin 9
Nadir
Zeineddin
  • Entrenador
  • 0
    Dalcio Giovagnoli
  • Bench
  • 6
    Felipe Orellana
  • 10
    Santiago Nicolás Mederos Pascal
  • 20
    Hardy Cavero Vargas
  • 26
    Cristóbal Moreno
  • 28
    Martín Quezada
  • 34
    Cristóbal Castillo
3
Esquinas
3
7
Remates fuera de objetivo
4
14
Tiros Totales
12
129
Ataques
124
58
Ataques peligrosos
49
50
% de Posesión de Balón
50
110
Caja fuerte para pelotas
120
1
Fuera de juego
2
1
Objetivos
1
5
Saques de puerta
14
12
Intentos de gol
8
15
Tiros libres
17
17
Faltas
11
3
Salvadas
5
4
Disparos Bloqueados
5
3
Sustituciones
3
9
Saques de banda
12
0
TarjetasRojas
1
4
Tarjetas amarillas
2
7
Disparos a puerta
8
1
Lesiones
3
Últimos enfrentamientos
DEP 0 – 2 UE 26/04/2026

¿Cuándo vuelven a jugar Santa Cruz y Unión Española?

Deportes Santa Cruz tendrá que seguir en su pelea por escapar de la parte baja de la tabla en el norte del país, ya que en la fecha 25 tiene que visitar a Deportes Iquique. El choque entre Dragones Celestes y Unionistas se disputará el próximo miércoles 9 de septiembre a partir de las 20:30 horas en el Estadio Tierra de Campeones.

Por su parte, Unión Española volverá a ser visitante, ya que debe trasladarse hasta la Región del Maule para enfrentar a Curicó Unido. El duelo entre Torteros e Hispanos se jugará el próximo martes 8 de septiembre en el Estadio La Granja desde las 20:30 horas.