Deportes Santa Cruz enreda puntos en casa y se complica en la tabla de posiciones, ya que en la fecha 24 de la Primera B 2026 igualó por la cuenta mínima ante Unión Española, quien deja escapar la chance de subirse al podio de la división. Los Unionistas se quedan a solamente tres puntos de Rangers de Talca, quien está perdiendo la categoría.

Con este resultado, Deportes Santa Cruz se mantiene en el penúltimo lugar de la división de plata con 18 puntos, y queda a solo tres puntos de Rangers que está en zona de descenso. Por su parte, Unión Española se estanca en la sexta ubicación con 35 unidades, y pierde la oportunidad de trepar al podio del certamen.

Los goles de Santa Cruz vs Unión Española

En un trabado encuentro disputado en el Estadio Joaquín Muñoz, Unión Española tomó las riendas del juego con diversas oportunidades de gol, y lograron la apertura del marcador a los 16′ minutos. Contreras llegó a línea de fondo y lanzó un centro que se le escapó entre las manos al portero Doboletta, y fue Andrés Vilches quien empujó en la línea del arco el balón para romper la igualdad.

El gol fue anulado, pero el VAR llamó al juez central para validar la anotación debido a que el lateral de los Hispanos estaba habilitado a la hora de recibir la habilitación de Patricio Rubio.

Deportes Santa Cruz tenía la misión de mínimo rescatar un punto en condición de local, para no quedar sumamente pegado a Rangers en su pelea por el descenso directo, y lograron igualar en el segundo tiempo. En la hora de partido, Mathías Pinto encaró desde la derecha hacia el centro del área, y desde fuera del área sacó un zurdazo pegado al primer palo del arco que resguardaba Julio Fierro, quien no logró evitar el empate de los Unionistas.

Si bien el duelo no contó con más goles, tuvo un último llamado desde el VAR, ya que a los 74′ minutos el defensor de Santa Cruz, Nazareno Romero, fue explusado por un codazo a Renato Cordero. A pesar de contar con inferioridad numérica en cancha, los Unionistas rescataron un empate en la fecha 24 de la Primera B 2026 .

Estadísticas de Santa Cruz vs Unión Española

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 24 Unión Española Segunda mitad Municipal Stadium of Santa Cruz – Santa Cruz Deportes Santa Cruz Andrés Vilches 14′ Mathías Pinto 59′ Resumen

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 76 ‘ Unión Española Sustitución : Matías Ortiz 76 ‘ Unión Española Sustitución : William Floricio Machado Caetano 75 ‘ Deportes Santa Cruz Tarjeta roja : Nazareno Romero 65 ‘ Deportes Santa Cruz Sustitución : Cristóbal Moreno 65 ‘ Deportes Santa Cruz Sustitución : Santiago Nicolás Mederos Pascal 64 ‘ Unión Española Sustitución : Rodrigo Vásquez 59 ‘ Deportes Santa Cruz Gol : Mathías Pinto 55 ‘ Deportes Santa Cruz Tarjeta amarilla : 55 ‘ Deportes Santa Cruz Tarjeta amarilla : Mathías Pinto 51 ‘ Deportes Santa Cruz Tarjeta amarilla : B. Camisassa 50 ‘ Unión Española Tarjeta amarilla : Kevin Contreras 14 ‘ Unión Española Gol : Andrés Vilches 9 ‘ Unión Española Tarjeta amarilla : Gabriel Norambuena 1 ‘ Unión Española Tarjeta amarilla : Lucas Molina Unión Española Unión Española 4-3-3 13 Julio

Fierro 2 Kevin

Contreras 21 Sebastián

Pereira 3 Rodrigo

Alarcón 32 Lucas

Molina 30 Renato

Cordero 15 Benjamín

Droguett 17 Felipe

Massri 9 Andrés

Vilches 8 Patricio

Rodolfo

Rubio

Pulgar 24 Gabriel

Norambuena Entrenador

0 Gonzalo Villagra

Bench

4 Milovan Celis



5 William Floricio Machado Caetano



7 Rodrigo Vásquez



12 Enzo Uribe



18 José Aja



28 Nicolás Anelka Valencia Jiménez



37 Matías Ortiz

Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz 4-2-3-1 29 Juan

Dobboletta 22 David

Tati 5 B.

Camisassa 19 Esteban

Flores 31 Nazareno

Romero 4 Gino

Alucema 14 Diego

Plaza 15 Juan

Antonio

Delgado

Baeza 11 Mathías

Pinto 35 Pablo

Brito 9 Nadir

Zeineddin Entrenador

0 Dalcio Giovagnoli

Bench

6 Felipe Orellana



10 Santiago Nicolás Mederos Pascal



20 Hardy Cavero Vargas



26 Cristóbal Moreno



28 Martín Quezada



34 Cristóbal Castillo

3 Esquinas 3 7 Remates fuera de objetivo 4 14 Tiros Totales 12 129 Ataques 124 58 Ataques peligrosos 49 50 % de Posesión de Balón 50 110 Caja fuerte para pelotas 120 1 Fuera de juego 2 1 Objetivos 1 5 Saques de puerta 14 12 Intentos de gol 8 15 Tiros libres 17 17 Faltas 11 3 Salvadas 5 4 Disparos Bloqueados 5 3 Sustituciones 3 9 Saques de banda 12 0 TarjetasRojas 1 4 Tarjetas amarillas 2 7 Disparos a puerta 8 1 Lesiones 3 Últimos enfrentamientos DEP 0 – 2 UE 26/04/2026

¿Cuándo vuelven a jugar Santa Cruz y Unión Española?

Deportes Santa Cruz tendrá que seguir en su pelea por escapar de la parte baja de la tabla en el norte del país, ya que en la fecha 25 tiene que visitar a Deportes Iquique. El choque entre Dragones Celestes y Unionistas se disputará el próximo miércoles 9 de septiembre a partir de las 20:30 horas en el Estadio Tierra de Campeones.

Por su parte, Unión Española volverá a ser visitante, ya que debe trasladarse hasta la Región del Maule para enfrentar a Curicó Unido. El duelo entre Torteros e Hispanos se jugará el próximo martes 8 de septiembre en el Estadio La Granja desde las 20:30 horas.