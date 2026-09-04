Deportes Puerto Montt y Curico Unido se enfrentan este viernes 4 de septiembre desde las 20:30 horas en el Estadio Bicentenario Chinquihue por la fecha 24 de la Primera B 2026. El partido lo podrás ver en vivo a través de TNT Sports y HBO Max.

Ambos elencos llegan necesitados de triunfos. El Velero quiere sumar de a tres para recuperar terreno en la tabla de posiciones y consolidarse en puestos de liguilla, mientras que los curicanos buscan salir de la parte baja de la clasificación.

¿Quién transmite Puerto Montt vs Curicó Unido por la Primera B 2026?

El encuentro entre Deportes Puerto Montt y Curicó Unido será transmitido en vivo a través de la señal de TNT Sports y vía streaming en la plataforma de HBO Max.

TV: TNT Sports

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Puerto Montt vs Curicó Unido por la Primera B 2026?

Deportes Puerto Montt vs Curicó Unido juegan este viernes 4 de septiembre desde las 20:30 horas en el Estadio Bicentenario Chinquihue por la Primera B 2026.

Fecha: Viernes 4 de septiembre

Hora: 20:30 horas

Estadio: Bicentenario Chinquihue, Puerto Montt

Árbitros de Puerto Montt vs Curicó Unido

Árbitro: Miguel Araos

1er asistente: Wladimir Muñoz

2do asistente: Jean Araya

4to árbitro: Fabián Reyes

VAR: Francisco Soriano

AVAR: Dayared Ramírez

¿Cómo llegan Puerto Montt y Curicó Unido?

Deportes Puerto Montt llega en un delicado momento, puesto que acumula cinco partidos sin conocer de triunfos. En su último duelo cayó por 3-1 en su visita a Puerto Montt, resultado que lo dejó en el octavo lugar de la Primera B con 31 puntos. Su última victoria, en tanto, fue el pasado 2 de agosto frente a Deportes Recoleta por la cuenta mínima.

Curicó Unido, en tanto, vive un irregular presente donde registra un triunfo, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El último de ellos fue frente a Deportes Recoleta, elenco contra el que igualó sin goles en condición de local.

La última vez que ambos elencos se vieron las caras fue el pasado 25 de abril, cuando en La Granja los curicanos se impusieron por 2-1 al Velero.

Formaciones de Puerto Montt vs Curicó Unido

Formación de Puerto Montt

Luis Ureta; Diego Mancilla, Ariel Morales, Maximiliano Riveros, Francisco Calisto, Kevin Egaña; Danilo Díaz, Gabriel Castillo, José Cardenas, Cristóbal Vargas; Richard Paredes. DT: Emilio Mancilla.

Formación de Curicó Unido

Damián Tello; Cristopher Medina, Rodrigo Colombo, Lucas López, Ronald Guzmán; Enzo Ormeño, Henry Sanhueza, Javier Retamales; Nicolás Fernández, Cristián Bustamante y Ronald de la Fuente. DT: Damián Muñoz.

Puerto Montt vs Curicó Unido minuto a minuto