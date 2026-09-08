Curicó Unido se impuso por 2-1 a Unión Española en el estadio La Granja por la Fecha 25 de la Primera B, resultado que le permite a los Torteros alejarse del fondo de la tabla de posiciones, mientras que le impidió a los Hispanos acercarse a la cima del torneo, quedando muy lejos del sueño del ascenso directo y debiendo conformarse desde ya con pelear por la Liguilla.
Los curicanos quedaron decimoterceros con 24 puntos, seis por sobre la zona de descenso la que están definiendo en este momento Santa Cruz y Rangers con 18 positivos.
Los goles de Curicó Unido vs Unión Española
Rodrigo Colombo abrió la cuenta para Curicó Unido en los 36 minutos de juego, pero Unión Española igualó rápidamente antes del descanso gracias a Andrés Vilches en los 45+1′.
Después llegó el momento de las expulsiones: Rodrigo Alarcón se fue en los 61′ en Unión tras revisión en el VAR y después la de Joaquin Romo en los Albirrojos por levantar la pierna excesivamente en los 63′, aunque sin impactar al rival.
El tanto de la victoria llegó en los 84′ con un cabezazo de Ian Aliaga, provocando la locura total en el estadio La Granja, lo que se mantuvo hasta el final del compromiso cuando se materializó el triunfo.
Estadísticas de Curicó Unido vs Unión Española
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Fierro
Alonso
Ormeño
Salazar
Pereira
Alarcón
Norambuena
Floricio
Machado
Caetano
Massri
Celis
Droguett
Vilches
Rodolfo
Rubio
Pulgar
- Entrenador
-
0Gonzalo Villagra
- Bench
-
6Bruno Jáuregui
-
7Rodrigo Vásquez
-
12Enzo Uribe
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18José Aja
-
25Tomás Ovando
-
28Nicolás Anelka Valencia Jiménez
-
30Renato Cordero
Tello
Medina
Colombo
Sarria
Guzmán
Aquino
Ormeño
Sáez
Gutiérrez
Castillo
Fernández
Bustamante
- Entrenador
-
0Damian Munoz Galaz
- Bench
-
1Thomas Vergara
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5Bruno Veglio
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11Ian Aliaga
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17Benjamin Inostroza
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18Francis Pérez
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19Ronald de la Fuente
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23Lucas López
¿Cuándo vuelven a jugar Curicó Unido y Unión Española?
Curicó Unido vuelve a la cancha este domingo 13 de septiembre contra San Marcos en Arica por la Fecha 26 de la Primera B.
Unión Española recibe a Temuco el martes 15 a las 20:30 horas en Santa Laura.