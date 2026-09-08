Curicó Unido se impuso por 2-1 a Unión Española en el estadio La Granja por la Fecha 25 de la Primera B, resultado que le permite a los Torteros alejarse del fondo de la tabla de posiciones, mientras que le impidió a los Hispanos acercarse a la cima del torneo, quedando muy lejos del sueño del ascenso directo y debiendo conformarse desde ya con pelear por la Liguilla.

Los curicanos quedaron decimoterceros con 24 puntos, seis por sobre la zona de descenso la que están definiendo en este momento Santa Cruz y Rangers con 18 positivos.

Los goles de Curicó Unido vs Unión Española

Rodrigo Colombo abrió la cuenta para Curicó Unido en los 36 minutos de juego, pero Unión Española igualó rápidamente antes del descanso gracias a Andrés Vilches en los 45+1′.

Después llegó el momento de las expulsiones: Rodrigo Alarcón se fue en los 61′ en Unión tras revisión en el VAR y después la de Joaquin Romo en los Albirrojos por levantar la pierna excesivamente en los 63′, aunque sin impactar al rival.

El tanto de la victoria llegó en los 84′ con un cabezazo de Ian Aliaga, provocando la locura total en el estadio La Granja, lo que se mantuvo hasta el final del compromiso cuando se materializó el triunfo.

Estadísticas de Curicó Unido vs Unión Española

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 25
Unión Española
08/09/2026 21:30
Primera mitad Bicentennial Stadium La Granja – Curicó
Curicó Unido
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
Unión Española
4-4-2
Julio Fierro 13
Julio
Fierro
Martín Alonso Ormeño Salazar 16
Martín
Alonso
Ormeño
Salazar
Sebastián Pereira 21
Sebastián
Pereira
Rodrigo Alarcón 3
Rodrigo
Alarcón
Gabriel Norambuena 24
Gabriel
Norambuena
William Floricio Machado Caetano 5
William
Floricio
Machado
Caetano
Felipe Massri 17
Felipe
Massri
Milovan Celis 4
Milovan
Celis
Benjamín Droguett 15
Benjamín
Droguett
Andrés Vilches 9
Andrés
Vilches
Patricio Rodolfo Rubio Pulgar 8
Patricio
Rodolfo
Rubio
Pulgar
  • Entrenador
  • 0
    Gonzalo Villagra
  • Bench
  • 6
    Bruno Jáuregui
  • 7
    Rodrigo Vásquez
  • 12
    Enzo Uribe
  • 18
    José Aja
  • 25
    Tomás Ovando
  • 28
    Nicolás Anelka Valencia Jiménez
  • 30
    Renato Cordero
Curicó Unido
4-4-2
Damián Tello 22
Damián
Tello
Cristopher Medina 14
Cristopher
Medina
Rodrigo Colombo 4
Rodrigo
Colombo
G. Sarria 3
G.
Sarria
Ronald Guzmán 37
Ronald
Guzmán
Alejandro Aquino 8
Alejandro
Aquino
Enzo Ormeño 21
Enzo
Ormeño
Williams Sáez 24
Williams
Sáez
Felipe Gutiérrez Castillo 43
Felipe
Gutiérrez
Castillo
Nicolás Fernández 7
Nicolás
Fernández
Cristian Bustamante 13
Cristian
Bustamante
  • Entrenador
  • 0
    Damian Munoz Galaz
  • Bench
  • 1
    Thomas Vergara
  • 5
    Bruno Veglio
  • 11
    Ian Aliaga
  • 17
    Benjamin Inostroza
  • 18
    Francis Pérez
  • 19
    Ronald de la Fuente
  • 23
    Lucas López
1
Esquinas
1
0
Remates fuera de objetivo
4
1
Tiros Totales
7
13
Ataques
16
7
Ataques peligrosos
10
50
% de Posesión de Balón
50
0
Fuera de juego
1
6
Saques de puerta
0
2
Tiros libres
1
9
Saques de banda
3
1
Disparos a puerta
3
Últimos enfrentamientos
CUR 0 – 2 UE 30/04/2026
CUR 2 – 2 UE 30/09/2023
UE 1 – 0 CUR 17/04/2023
CUR 3 – 1 UE 25/07/2022
UE 1 – 0 CUR 28/02/2022

¿Cuándo vuelven a jugar Curicó Unido y Unión Española?

Curicó Unido vuelve a la cancha este domingo 13 de septiembre contra San Marcos en Arica por la Fecha 26 de la Primera B.

Unión Española recibe a Temuco el martes 15 a las 20:30 horas en Santa Laura.