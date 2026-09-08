Curicó Unido se impuso por 2-1 a Unión Española en el estadio La Granja por la Fecha 25 de la Primera B, resultado que le permite a los Torteros alejarse del fondo de la tabla de posiciones, mientras que le impidió a los Hispanos acercarse a la cima del torneo, quedando muy lejos del sueño del ascenso directo y debiendo conformarse desde ya con pelear por la Liguilla.

Los curicanos quedaron decimoterceros con 24 puntos, seis por sobre la zona de descenso la que están definiendo en este momento Santa Cruz y Rangers con 18 positivos.

Los goles de Curicó Unido vs Unión Española

Rodrigo Colombo abrió la cuenta para Curicó Unido en los 36 minutos de juego, pero Unión Española igualó rápidamente antes del descanso gracias a Andrés Vilches en los 45+1′.

Después llegó el momento de las expulsiones: Rodrigo Alarcón se fue en los 61′ en Unión tras revisión en el VAR y después la de Joaquin Romo en los Albirrojos por levantar la pierna excesivamente en los 63′, aunque sin impactar al rival.

El tanto de la victoria llegó en los 84′ con un cabezazo de Ian Aliaga, provocando la locura total en el estadio La Granja, lo que se mantuvo hasta el final del compromiso cuando se materializó el triunfo.

Estadísticas de Curicó Unido vs Unión Española

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 25 Unión Española Primera mitad Bicentennial Stadium La Granja – Curicó Curicó Unido Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos Unión Española Unión Española 4-4-2 13 Julio

Fierro 16 Martín

Alonso

Ormeño

Salazar 21 Sebastián

Pereira 3 Rodrigo

Alarcón 24 Gabriel

Norambuena 5 William

Floricio

Machado

Caetano 17 Felipe

Massri 4 Milovan

Celis 15 Benjamín

Droguett 9 Andrés

Vilches 8 Patricio

Rodolfo

Rubio

Pulgar Entrenador

0 Gonzalo Villagra

Bench

6 Bruno Jáuregui



7 Rodrigo Vásquez



12 Enzo Uribe



18 José Aja



25 Tomás Ovando



28 Nicolás Anelka Valencia Jiménez



30 Renato Cordero

Curicó Unido Curicó Unido 4-4-2 22 Damián

Tello 14 Cristopher

Medina 4 Rodrigo

Colombo 3 G.

Sarria 37 Ronald

Guzmán 8 Alejandro

Aquino 21 Enzo

Ormeño 24 Williams

Sáez 43 Felipe

Gutiérrez

Castillo 7 Nicolás

Fernández 13 Cristian

Bustamante Entrenador

0 Damian Munoz Galaz

Bench

1 Thomas Vergara



5 Bruno Veglio



11 Ian Aliaga



17 Benjamin Inostroza



18 Francis Pérez



19 Ronald de la Fuente



23 Lucas López

1 Esquinas 1 0 Remates fuera de objetivo 4 1 Tiros Totales 7 13 Ataques 16 7 Ataques peligrosos 10 50 % de Posesión de Balón 50 0 Fuera de juego 1 6 Saques de puerta 0 2 Tiros libres 1 9 Saques de banda 3 1 Disparos a puerta 3 Últimos enfrentamientos CUR 0 – 2 UE 30/04/2026 CUR 2 – 2 UE 30/09/2023 UE 1 – 0 CUR 17/04/2023 CUR 3 – 1 UE 25/07/2022 UE 1 – 0 CUR 28/02/2022

¿Cuándo vuelven a jugar Curicó Unido y Unión Española?

Curicó Unido vuelve a la cancha este domingo 13 de septiembre contra San Marcos en Arica por la Fecha 26 de la Primera B.

Unión Española recibe a Temuco el martes 15 a las 20:30 horas en Santa Laura.