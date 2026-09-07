Recoleta y San Marcos se enfrentan por la Fecha 25 de la Primera B 2026, en un duelo de mitad de tabla con ambos equipos separados por apenas dos puntos. Los locales son novenos con 31 unidades y vienen de dar el golpe en el norte, mientras que los ariqueños marchan octavos con 33 y necesitan sostener la reacción que consiguieron el fin de semana.

El historial reciente favorece con claridad a la visita: San Marcos ganó cuatro de los últimos cinco cruces entre ambos, incluido el 1-0 de la primera rueda en el Carlos Dittborn.

¿Dónde ver EN VIVO Recoleta vs San Marcos?

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Recoleta vs San Marcos?

Fecha: Miércoles 9 de septiembre

Miércoles 9 de septiembre Hora: 18:00 horas

18:00 horas Estadio: Municipal de La Pintana

Árbitros de Recoleta vs San Marcos

Árbitro: Benjamín Saravia

1er asistente: Emilio Bastías

2do asistente: Wladimir Silva

4to árbitro: Juan Ibarra

VAR: Francisco Gilabert

AVAR: Nicolás Pozo

¿Cómo llegan Recoleta vs San Marcos?

Deportes Recoleta dio el golpe en el norte. El equipo de Francisco Arrué venció 2-1 a Deportes Antofagasta en el Calvo y Bascuñán, con goles de Francisco Alarcón a los 10 minutos y de Felipe Flores a los 90, resistiendo el descuento local en el 90’+3. Con ese triunfo, el Reco encadenó dos victorias en tres fechas y dejó atrás el empate 0-0 ante Curicó Unido en La Granja.

San Marcos de Arica, en cambio, respiró justo a tiempo. Los Bravos del Morro vencieron 2-1 a Deportes Copiapó en el Carlos Dittborn y cortaron una racha de cuatro derrotas consecutivas, que incluyó las caídas ante Cobreloa (0-2), Rangers (1-2) y Unión Española (1-2). El equipo de Iván Sandrock viaja a Santiago con la misión de encadenar triunfos por primera vez en más de un mes.

Formaciones de Recoleta vs San Marcos

Posible formación de Recoleta: Álvaro Salazar; Nicolás Arismendy, Francisco Alarcón, Germán Estigarribia, Brayams Viveros; Branco Provoste, Carlos González, Nicolás Carvajal; Pedro Sánchez, Gonzalo Álvarez y Camilo Rodríguez. DT: Francisco Arrué.

Posible formación de San Marcos: Benjamín Tapia; Álvaro Cazula, Andrés Barboza, Augusto Barrios, Guillermo Cubillos; Boris Sagredo, Camilo Rencoret, Javier Rivera, Mauricio Iturra, Nahuel Donadell; Camilo Melivilu. DT: Iván Sandrock.