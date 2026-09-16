Datos Clave La denuncia: Rangers, Curicó Unido y Deportes Santa Cruz acudieron en bloque al Tribunal de Disciplina de la ANFP. La falta: Acusan a Deportes Puerto Montt de ocultar información tributaria y previsional, basándose principalmente en deudas descubiertas ante el SII. El castigo: Los demandantes exigen la máxima pena deportiva existente: la desafiliación, lo que enviaría al club acusado al último lugar y directo a la Segunda División Profesional.

Como ya es una triste costumbre en los últimos años del fútbol chileno, un nuevo lío de escritorios amenaza con definir la temporada en las oficinas de Quilín y no en la cancha.

A solo cinco fechas para que finalice la fase regular de la Primera B, la pelea en la parte baja de la tabla dio un giro inesperado. Según información revelada por ADN Deportes, Rangers, Curicó Unido y Deportes Santa Cruz ingresaron una dura denuncia colectiva ante el Tribunal de Disciplina contra Deportes Puerto Montt.

¿Por qué piden la desafiliación de Deportes Puerto Montt en la ANFP?

La acción conjunta liderada por los tres elencos (que justamente están involucrados en la pelea por evitar el descenso) apunta a un presunto y grave ocultamiento de información financiera por parte de la dirigencia “delfín” hacia el ente rector del fútbol chileno.

Los clubes denunciantes acusan que Puerto Montt presentó estados financieros a la ANFP informando que se encontraban totalmente al día con sus obligaciones. Ante la evidencia de lo contrario, los demandantes solicitan que el “Velero” reciba la sanción máxima del reglamento: ser desafiliado y ubicado de manera automática en el último lugar de la tabla de posiciones.

¿Cuál es la deuda de Puerto Montt con el Servicio de Impuestos Internos?

El principal antecedente que sustenta esta grave acusación radica en el caso del futbolista Kevin Flores, jugador que defendió la camiseta de los sureños en la temporada 2025 y que actualmente milita en Trasandino.

De acuerdo a los antecedentes de la denuncia, Puerto Montt le habría descontado regularmente el Impuesto Único de sus remuneraciones durante toda la campaña pasada, pero la directiva nunca habría entregado esos montos retenidos al Servicio de Impuestos Internos (SII). El jugador se habría enterado de esta irregularidad fiscal tras recibir una observación directa del SII en su declaración de renta anual.

Lo más complejo para el futuro de la institución puertomontina es que los clubes denunciantes aseguran que el caso de Kevin Flores no sería aislado, advirtiendo la existencia de otros posibles incumplimientos previsionales.

¿Cómo afecta esta denuncia al descenso de la Primera B?

El reclamo inyecta una dosis de incertidumbre total en la recta final del torneo del Ascenso. Con solo cinco jornadas en disputa, Rangers, Curicó Unido y Deportes Santa Cruz están directamente involucrados en la dura lucha por la permanencia.

Si el Tribunal de Disciplina de la ANFP acoge los antecedentes y aplica la desafiliación solicitada, Deportes Puerto Montt perdería automáticamente su estatus, absorbiendo el cupo de descenso a la Segunda División. Esto alteraría dramáticamente el panorama deportivo en la recta final del campeonato, trasladando toda la presión a las resoluciones en las oficinas de Quilín.