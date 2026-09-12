San Marcos de Arica recibe a Curicó Unido este domingo 13 de septiembre desde las 15:00 horas en el Estadio Carlos Dittborn por la fecha 26 de la Primera B 2026. El partido se podrá ver en vivo a través de TNT Sports y HBO Max.

Los locales quieren sumar de a tres para meterse en puestos de liguilla, mientras que los forasteros buscarán una nueva victoria para seguir alejándose de la parte baja de la tabla de posiciones y espantar los fantasmas del descenso.

¿Quién transmite San Marcos vs Curicó por la Primera B 2026?

El encuentro entre San Marcos de Arica y Curicó Unido será transmitido en vivo a través de la señal de TNT Sports y también vía streaming en la plataforma de HBO Max.

TV: TNT Sports

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan San Marcos vs Curicó por la Primera B 2026?

San Marcos de Arica y Curicó Unido juegan este domingo 13 de septiembre desde las 15:00 horas en el Estadio Carlos Dittborn de Arica por la Primera B.

Fecha: Domingo 13 de septiembre

Hora: 15:00 horas

Estadio: Carlos Dittborn, Arica

Árbitros de San Marcos vs Curicó

Árbitro: Fabián Reyes

1er asistente: Felipe Jara

2do asistente: Rodolfo Vera

4to árbitro: Camilo Riquelme

VAR: Francisco Soriano

AVAR: Juan Ibarra

¿Cómo llegan San Marcos y Curicó?

San Marcos de Arica llega tras sufrir cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros. La última de ellas fue por 2-1 en su visita a Deportes Recoleta la fecha pasada, resultado que lo dejó en el noveno lugar de la Primera B con 33 puntos.

Por su parte, Curicó Unido viene de conseguir una victoria vital luego de imponerse por 2-1 a Unión Española, triunfo que le permitió sumar 24 unidades y alejarse a seis de la zona de descenso, quedándose en la 13º posición.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el pasado 11 de mayo, cuando en el Estadio Bicentenario La Granja igualaron 2-2.

Formaciones de San Marcos vs Curicó

Formación de San Marcos

Benjamín Tapia; Álvaro Cazula, Javier Rivera, Andrés Barboza, Cristóbal Guerra; Augusto Barrios, Camilo Rencoret, Agustín Maidana, Boris Sagredo; Camilo Melivilu, Evans Benavides. DT: Iván Sandrock.

Formación de Curicó Unido

Damián Tello; Cristopher Medina, Rodrigo Colombo, Lucas López, Ronald Guzmán; Enzo Ormeño, Henry Sanhueza, Javier Retamales; Nicolás Fernández, Cristián Bustamante y Ronald de la Fuente. DT: Damián Muñoz.

San Marcos vs Curicó minuto a minuto