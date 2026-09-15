Datos Clave Autocrítica: Ivo Basay aseguró que Rangers perdió por errores propios ante Deportes Iquique. Racha terminada: Los Piducanos venían de conseguir cuatro victorias consecutivas en la Primera B. Lo que viene: Rangers visitará a Deportes Antofagasta el 4 de octubre por un duelo pendiente.

La derrota por 2-1 ante Deportes Iquique frenó el mejor momento de Rangers en la temporada e Ivo Basay no escondió su frustración. El técnico apuntó directamente a los errores cometidos por su equipo en Talca, justo cuando los Piducanos habían conseguido cuatro triunfos consecutivos y comenzaban a alimentar la ilusión de escapar del último lugar.

El resultado dejó a Rangers con 18 puntos y nuevamente golpeado en la lucha por la permanencia. Para Basay, el encuentro no estaba necesariamente destinado a terminar en derrota, pero dos equivocaciones terminaron inclinando la balanza.

¿Qué dijo Ivo Basay tras la derrota de Rangers?

“Lamentablemente los goles vienen por dos errores nuestros cuando pudieron ser de otra manera. Fabián (Cerda) sacó un par de pelotas de gol. Pero si mal no recuerdo, los dos errores eran completamente evitables. Y se producen de fallas que no se venían cometiendo”, aseguró el entrenador.

“No digo que nos cueste el partido, también tuvimos posibilidades. Pero nos equivocamos en el camino con ellos tan metidos atrás. Es una derrota demasiado dolorosa, sobre todo teniendo en cuenta lo que falta de campeonato”, añadió.

Basay también reconoció que algunos jugadores estuvieron por debajo del nivel mostrado durante la racha que había permitido a los Piducanos recuperar terreno. “No sé si son ansiedades. Jugadores que venían muy bien no tuvieron el mismo rendimiento. Puede ser también un tema físico, veníamos jugando partidos con niveles grandes”, explicó.

¿Por qué Basay cree que Rangers perdió?

El entrenador fue especialmente categórico al analizar cuánto pesaron las equivocaciones en el resultado: “Este tipo de errores en la circunstancia que estamos son cada vez más graves cuando estás en esta situación. En otra quizá no son tan importantes. Pero lo perdimos nosotros y todos nos dimos cuenta”, afirmó.

La pausa del campeonato permitirá ahora bajar las cargas después de una seguidilla exigente. El Hueso Basay adelantó que el plantel tendrá algunos días de descanso antes de preparar lo que viene.

“Necesitan tener descanso, vienen arrastrando una seguidilla de partidos, viajes extremos. Eso no está en duda. No significa no entrenar, todo lo contrario. Servirá para recuperar un poquito”, explicó.

“No es excusa, pero venían jugando a niveles elevados física y futbolísticamente. Siempre cuando tocan estas situaciones le vamos a buscar la quinta pata al gato, pero si Junior (Arias) hace el 2-1 no estaríamos hablando de esto. No tuvimos fortuna y cometimos errores que nos costaron caro”, sentenció Ivo Basay.

El próximo desafío de Rangers será el 4 de octubre, cuando visite a Deportes Antofagasta en uno de los partidos pendientes que puede resultar determinante para su lucha por salir del fondo.