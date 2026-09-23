Datos Clave El acuerdo: La dirigencia porteña firmó contratos por cuatro años con las principales figuras del equipo Sub 20. Las condiciones: Se estipularon sueldos que alcanzan el $1.500.000 mensual para los jugadores con más minutos en el primer equipo, aunque llamativamente no se incluyeron premios por logros como la Libertadores. El cerrojo: Una de las medidas más importantes fue eliminar las cláusulas de salida, obligando a cualquier club extranjero interesado a negociar directamente con Wanderers el valor total del pase.

El histórico subcampeonato en la Copa Intercontinental Sub 20 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu no solo fue un hito deportivo para Santiago Wanderers, sino también una enorme vitrina mundial.

La dirigencia caturra, consciente de que los ojos de los veedores europeos estaban puestos sobre sus jugadores tras haber ganado la Copa Libertadores Sub 20 en marzo, no perdió el tiempo. Para evitar la fuga de talentos que el club sufrió en temporadas anteriores, se ejecutó un estratégico plan de “blindaje”.

¿Cómo son los nuevos contratos de las figuras Sub 20 de Wanderers?

Según reveló La Tercera, la directiva encabezada por Reinaldo Sánchez tomó medidas drásticas para retener a sus jóvenes estrellas. El principal acuerdo consistió en firmar contratos extensos de cuatro años de duración con los canteranos que ya integran el primer equipo.

Para asegurar estas firmas, Wanderers debió mejorar considerablemente las condiciones económicas. El matutino detalló que los futbolistas que hoy suman mayor cantidad de minutos bajo el mando de Francisco Palladino en la Primera B pasaron a percibir “una cifra cercana al millón y medio de pesos mensuales”.

Entre los beneficiados destacan el volante y capitán Lucas Avendaño, el atacante Vicente Vargas, el mediocampista Cristóbal Ponce y el extremo Ignacio Flores, quienes alternan constantemente en el torneo de Ascenso.

El “detalle clave” que complica a Europa y la polémica por los premios

El blindaje porteño tiene dos particularidades que llamaron poderosamente la atención. La primera es deportiva y es la gran traba para el extranjero: los nuevos vínculos no poseen cláusula de salida.

Esta decisión es clave en el mercado actual. Cuando un jugador tiene una cláusula baja, los clubes foráneos pueden pagar ese monto y llevarse al futbolista sin que la institución dueña de su pase pueda impedirlo. Al no existir esta cláusula, cualquier equipo europeo interesado está obligado a sentarse a negociar el precio final de transferencia directamente con la dirigencia de Santiago Wanderers.

La segunda particularidad es económica. Pese al aumento salarial, La Tercera consignó que “no se les dieron los premios correspondientes a este proceso”. Por ejemplo, el dinero entregado por la Conmebol al campeón de la Libertadores juvenil (cerca de 50 mil dólares, equivalentes a $46 millones) no fue repartido entre los jugadores que lograron la hazaña.

Los clubes europeos que ya sondean a los canteranos caturros

El plan de retención del Decano llega en el momento preciso. Tras el duelo en Madrid, medios españoles como el diario Marca revelaron que Vicente Vargas ya está en el radar de instituciones internacionales. “El grupo RedBull ya ha solicitado información, el Getafe, un club holandés y alemán han sondeado la situación”, publicó el periódico europeo sobre el extremo.

Además, desde Portugal también han surgido preguntas formales por Cristóbal Villarroel, confirmando que el valor de mercado de los chilenos (oscilando entre los 125 mil y 225 mil euros según Transfermarkt) los vuelve sumamente atractivos para el mercado del Viejo Continente.