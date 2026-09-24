Datos Clave Fallecimiento: Reinaldo Sánchez murió este jueves 24 de septiembre a los 81 años. Wanderers: Presidió al club entre 1992 y 2001 y volvió a la institución en 2021. ANFP: Lideró el organismo entre 2001 y 2006 y fue uno de los gestores del CDF.

Reinaldo Sánchez, histórico dirigente de Santiago Wanderers y expresidente de la ANFP, falleció este jueves 24 de septiembre a los 81 años, luego de permanecer internado en la Clínica Reñaca.

El empresario se encontraba en estado crítico desde el miércoles y su delicada condición incluso le impidió acompañar a Wanderers en España para la final de la Copa Intercontinental Sub 20 ante Real Madrid. El club porteño confirmó su fallecimiento y despidió a quien fuera uno de sus principales dirigentes.

La trayectoria de Sánchez quedó estrechamente vinculada al cuadro caturro. Socio de Wanderers desde 1976, asumió por primera vez la presidencia en 1992 y permaneció en el cargo hasta 2001.

El título que marcó la historia de Sánchez en Wanderers

Durante su primera etapa al mando del club se produjeron algunos de los momentos más importantes de la historia reciente de Santiago Wanderers.

Bajo su gestión, los porteños consiguieron el título de Segunda División en 1995, fueron subcampeones en 1999 y alcanzaron la corona de Primera División en 2001, con Jorge Garcés como entrenador.

Ese campeonato significó un punto de inflexión para Sánchez, quien ese mismo año dejó la conducción del club para asumir la presidencia de la ANFP.

Su paso por la ANFP y la creación del CDF

Sánchez encabezó la Asociación Nacional de Fútbol Profesional entre octubre de 2001 y octubre de 2006. Durante ese período, La Roja no logró clasificar al Mundial de Alemania 2006, en un proceso que tuvo como técnicos a Juvenal Olmos y Nelson Acosta.

Uno de los proyectos más importantes asociados a su administración fue la creación del Canal del Fútbol (CDF) en 2003, iniciativa de la que fue uno de sus principales gestores y que posteriormente se transformó en la actual plataforma TNT Sports.

Tras dejar la ANFP, Sánchez se mantuvo ligado a Wanderers, aunque su relación con el club tuvo un período de distancia. En 2007 fue expulsado de la institución en medio de la crisis que atravesaba el cuadro porteño.

Años después regresó a la propiedad del club. En 2021 se convirtió en su accionista mayoritario y volvió a asumir la presidencia, cargo que mantuvo hasta su fallecimiento. La propia institución destacó que durante su primera etapa se escribieron varias de las páginas más importantes de la historia reciente del club.