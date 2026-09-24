Datos Clave El castigo: El Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó con seis fechas a un jugador del fútbol chileno. El motivo: El delantero argentino escupió a un rival, hecho por el que recibió todo el rigor del organismo. La acción: La grave situación que tuvo lugar en la Segunda División fue consignada por el árbitro Rodrigo Farías en su informe.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP aplicó uno de los castigos más drásticos en lo que va del año en el fútbol chileno. El organismo dio a conocer las resoluciones de su última audiencia, la cual tuvo lugar el pasado 22 de septiembre, y donde se decidió sancionar con seis fechas de castigo a un jugador.

Tribunal de Disciplina aplica severo castigo en la Segunda División

El futbolista castigado por el Tribunal de Disciplina es Exequiel Márquez, delantero argentino que juega en Deportes Colchagua en la Segunda División Profesional del Fútbol chileno.

El organismo sancionó con seis partidos de suspensión al extremo por escupir a un rival en la derrota por la cuenta mínima frente a Deportes Linares en la quinta fecha de la liguilla del ascenso de la categoría.

La acción quedó registrada en el informa del árbitro Rodrigo Farías, quien informó que el jugador de 31 años recibió tarjeta roja en el minuto 67 del compromiso por “escupir a un adversario cuando el juego está detenido”.

Márquez ya cumplió con un partido de sanción, pero podrá volver a las canchas recién el 15 de noviembre, cuando el elenco de la Herradura se vea las caras nuevamente ante Deportes Linares en la antepenúltima fecha del torneo.

¿Quién es Exequiel Márquez, jugador que recibió un duro castigo del Tribunal?

Exequiel Márquez es un futbolista argentino de 31 años que se desempeña como delantero en Deportes Colchagua en la Segunda División Profesional del fútbol chileno.

El atacante suma pasos por Barnechea, San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt, sin embargo, arribó a la escuadra de la Región de O’Higgins en el último mercado de pases para ayudar al equipo a conseguir el Ascenso a la Primera B.

Producto del castigo recibido por parte del Tribunal de Disciplina, el jugador se ausentará de partidos clave en Colchagua, lo que supone un golpe importante para el equipo en la recta final del torneo.

¿Cómo está Colchagua en la Segunda División?

Deportes Colchagua es colista de la liguilla por el ascenso en la Segunda División. El equipo de la región de O’Higgins suma un solo puntos y por ahora está a nueve de distancia de los líderes Santiago City y Deportes Linares, que tienen 10.