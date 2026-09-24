Datos Clave La polémica: Erick Pulgar volvió a rechazar la convocatoria de La Roja y no fue a la gira por Norteamérica. Las críticas: Esteban Paredes criticó la actitud del jugador, lo calificó de “frágil de mente” y dijo que no lo llamaría más a la selección chilena. La respuesta: Pulgar le contestó a Paredes, cuestionó sus palabras y dejó las puertas abiertas para volver a vestir la camiseta de Chile.

La polémica de Erick Pulgar y la selección chilena sumó un nuevo capítulo. El volante ha recibido una ola de críticas luego de no querer sumarse a La Roja para la gira por Norteamérica. Una de ellas llegó de un histórico del fútbol chileno, Esteban Paredes, quien en el programa Tipsters dijo que ve “frágil de mente” al mediocampista y que si no quiere ir al elenco nacional porque lo van a pifiar, “no lo llamo nunca más”.

La respuesta de Pulgar no se hizo esperar. El volante de Flamengo habló con el medio brasileño Oglobo y le contestó directamente a sus críticos. La respuesta del mediocampista fue irónica, contundente y dejó en claro que no comparte el diagnóstico que hizo el ídolo de Colo Colo sobre su situación.

¿Qué dijo Erick Pulgar sobre los dichos de Esteban Paredes?

El volante no ocultó su molestia ante las declaraciones de Paredes. “Lo encontré un poco gracioso, principalmente porque Esteban nunca me habló. Entonces logró analizar mi fuerza mental sin siquiera preguntarme qué pasó. Un diagnóstico bastante completo.”, señaló con ironía desde Brasil.

Pulgar también cuestionó directamente el fondo del argumento de Paredes sobre la presión de jugar por Chile. “También habló sobre la presión de jugar para Chile y volvimos al mismo punto: he estado jugando fútbol profesional durante años, he pasado ocho años en Europa. Jugué partidos decisivos y una final de la Copa Libertadores. Un poco de presión he tenido que enfrentar”, respondió.

El mediocampista también apuntó a la falta de contacto directo antes de opinar públicamente. “Respeto mucho lo que Esteban hizo como jugador, pero si quisiera saber lo que me estaba pasando, sería mucho más fácil preguntarme que hacer un análisis psicológico en televisión”, disparó, acusando además que sus palabras sobre la presión y las críticas fueron tergiversadas.

¿Erick Pulgar volverá a La Roja?

Pese a la polémica y a las convocatorias que ha rechazado en las últimas fechas, Pulgar no cerró definitivamente la puerta a la selección chilena. “La selección siempre será importante para mí y si puedo contribuir más tarde, estaré dispuesto a hablar de ello. Pero hoy en día la atención debe centrarse en los jóvenes. Es necesario apoyarlos, dar confianza y ser paciente con este proceso. Ellos son los que necesitan crecer y llevar a Chile de vuelta a la Copa del Mundo.“, señaló, dejando abierta la posibilidad de un regreso en el futuro.

Sin embargo, evitó proyectarse de cara al próximo Mundial. “Hoy tengo 32 años y el próximo Mundial es en cuatro años. Me encantaría ver a Chile de vuelta en una Copa del Mundo, pero no sería honesto asegurarme de que voy a jugarlo. No sabemos cuál será mi condición física o cuál será mi momento futbolístico en ese momento”, sentenció.