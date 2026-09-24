Datos Clave Sifup carga contra Uauy: El sindicato señala que el candidato busca debilitar al Sifup por la separación de la Federación de la ANFP. La propuesta de Uauy: Modificar las primeras dos divisiones en una sociedad anónima cerrada sin ascensos y descensos. ¿Cuándo son las elecciones en la ANFP?: El 19 de noviembre. Los tres candidatos son: Jorge Uauy, Lorenzo Antillo y César Villegas.

A menos de dos meses de las elecciones en la ANFP, ya se genera un evidente conflicto entre uno de los candidatos favoritos al sillón presidencial y el Sifup, debido a un cambio de formato que afectaría a las divisiones menores de nuestro fútbol. El candidato sería Jorge Uauy, ex presidente de Palestino que se postula al ente regulador del fútbol chileno, secundado por Juan Tagle, quien amenazaría al sindicato con una modificación que alarma al sindicato.

Según información del medio La Hora del King Kong, desde el sindicato señalan que el ex mandamás de los Baisanos tiene la intención de modificar el Campeonato Nacional y la Primera B, en dos torneos que no cuenten con ascensos desde la Segunda División, o conocida como la tercera categoría del fútbol chileno. Esta decisión desencadenaría en huelgas y un conflicto en la interna de Quilín, la cual tendría un evidente descontento con los cambios de formato.

Sifup en guerra contra Uauy

En conversación con el medio citado, el Sifup apunta a que el candidato a la presidencia, Jorge Uauy, mantiene un discurso que busca menor poder a cargo del sindicato, debido a que fueron uno de los impulsores de la separación de la ANFP con la Federación, al señalar que el postulante indicó que “deben hacerse responsable de las consecuencias del proceso”.

Esta medida sería el puntapié de Uauy para debilitar al Sifup, con un cambio de formato en las dos primeras divisiones nacionales. En conversación con el medio citado, el sindicato eñala que la modificación de los torneos obligaría a una huelga debido a que no habrían ascensos y descensos.

“Les dicen a los clubes que, si aquello ocurre, deben jugar con futbolistas juveniles. Su argumento es que esa presión hará que a la larga los jugadores se descuelguen del paro, debilitando al sindicato”, fueron las palabras del Sifup, que señalan que a pesar de una huelga, esta no sería seguida constantemente por los jugadores debido a la modificación de los campeonatos.

¿Fútbol chileno al estilo mexicano?

Según información de La Hora del King Kong, dos presidentes del Campeonato Nacional 2026 han hecho saber de que es una realidad la propuesta de Uauy de cambiar el formato de las dos primeras divisiones a una sociedad anónima cerrada para la competencia, al estilo del fútbol mexicano, la cual ha dado distintas posturas por los mandamases de los equipos de la división de honor.

El primero, que no se revela su identidad o cuál equipo preside, no ve con malos ojos la postura de Uauy, al indicar que “En el peor de los casos, jugaremos con jugadores juveniles”, mientras que el segundo ve con una postura crítica la situación, debido a cambiar el formato al estilo del fútbol méxicano.

“No quieren ni siquiera aumentar los equipos. Es imitar, o muy parecido, al sistema mexicano. Y que cada club, cuando quiera salir, otro le tiene que comprar el cupo, tengan que pagar. Es para blindarse”, señaló el segundo presidente, de quien tampoco se reveló su identidad, pero que es crítico a la evidente modificación.

¿Cuándo son las elecciones en la ANFP?

Las elecciones al sillón presidencial de la ANFP están pactadas para el 19 de noviembre en Quilín. La disputa está entre tres candidatos: Jorge Uauy, Lorenzo Antillo y César Villegas. Con menos de dos meses para las elecciones, los postulantes afinan detalles previo al día que se conozca al sucesor de Pablo Milad en el sillón presidencial del fútbol chileno.