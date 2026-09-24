El fútbol chileno completo se detendrá para homenajear a Reinaldo Sánchez, el presidente de Santiago Wanderers y extimonel de la ANFP que falleció este jueves, con un minuto de silencio en todos los partidos del fútbol profesional de este fin de semana.

A ese homenaje a nivel nacional se sumará uno propio del Decano: desde el club porteño detallaron a AlAireLibre.cl que ya gestionaron jinetas de luto para que los jugadores las vistan en cancha en su próximo compromiso contra Cobreloa.

El minuto de silencio que la ANFP dispuso para Reinaldo Sánchez

Desde Quilín decretaron luto institucional y anunciaron que “en honor a su memoria y en el marco del luto institucional, se realizará un minuto de silencio antes de los partidos del fútbol profesional chileno”.

El propio Santiago Wanderers confirmó a este medio que la ANFP les ratificó que el homenaje será a nivel nacional y sin distinción de categorías, por lo que el balompié chileno completo se detendrá durante un minuto para recordar al dirigente.

En su comunicado, el ente rector también destacó que “la extensa trayectoria y experiencia de don Reinaldo Sánchez dejan una importante huella en la institucionalidad del fútbol chileno y en quienes compartieron con él durante sus años de servicio a esta actividad”.

Vale recordar que el empresario porteño presidió la ANFP entre 2001 y 2006, período en el que se creó el Canal del Fútbol, hoy conocido como TNT Sports y pieza clave en el financiamiento de los clubes.

Las jinetas de luto de los jugadores de Santiago Wanderers

En el caso del Decano, el homenaje tendrá un sello propio. El club ya gestionó las jinetas de luto para que el plantel salga a la cancha con un distintivo en memoria de quien fuera su mandamás.

De esta manera, los caturros vivirán una jornada especialmente sentida en Valparaíso, ya que a la despedida general del fútbol chileno se sumará el gesto de los jugadores en el campo de juego.