La Selección Chilena Sub 20 perdió 2-1 ante Perú este viernes 25 de septiembre y quedó fuera del podio de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo dirigido por Sebastián Miranda disputó la definición por la medalla de bronce, pero no logró remontar un partido que se le complicó desde el primer tiempo.

Perú abrió el marcador a los 22 minutos mediante Piero Cari, quien puso en ventaja a la escuadra peruana en la lucha por el tercer lugar. Chile tuvo que remar desde atrás y llegó al descanso con la obligación de encontrar una respuesta para mantenerse con opciones de quedarse con una medalla.

¿Cómo fue la derrota de Chile ante Perú?

La segunda mitad comenzó con otro golpe para la Roja Sub 20. A los 63’, un autogol del defensor Matías Orellana permitió que Perú aumentara la diferencia a 2-0 y dejara al combinado nacional contra las cuerdas en la definición por el bronce.

El equipo de Sebastián Miranda no bajó los brazos y buscó descontar durante el tramo final. La reacción llegó recién en el minuto 90, cuando Cristian Rocha convirtió el 2-1 y devolvió la ilusión de alcanzar el empate en los últimos instantes.

Sin embargo, el tiempo restante no fue suficiente para conseguir otro gol. Chile terminó cayendo por 2-1 y Perú aseguró la medalla de bronce de los Juegos Suramericanos 2026.

¿Cómo termina Chile en los Juegos Suramericanos?

Con esta derrota, la Selección Chilena Sub 20 finalizó su participación en Santa Fe 2026 sin conseguir una medalla. El equipo nacional llegó hasta el partido por el tercer lugar, pero no pudo superar a Perú en la última oportunidad de subir al podio.

El resultado deja a Chile en el cuarto puesto de la competencia, mientras que la selección peruana se queda con la presea de bronce. Para la escuadra dirigida por Sebastián Miranda, el torneo termina después de disputar una definición que se mantuvo abierta hasta los minutos finales, aunque la reacción encabezada por Cristian Rocha no alcanzó para cambiar el desenlace.