La Roja vuelve a saltar al terreno de juego para medirse a la selección de Canadá, uno de los últimos anfitriones del Mundial 2026, en el que será el arranque de un nuevo proceso para los nacionales de cara a las próximas Eliminatorias. Nicolás Córdova, entrenador del combinado chileno, ya afina detalles de cara al duelo con los norteamericanos, con un dolor de cabeza a horas del cotejo.

Mediante un comunicado en su sitio oficial, la selección chilena anunció que el defensor proveniente del Toronto FC, Benjamín Kuscevic, fue liberado de la convocatoria de Córdova, debido a una lesión muscular de bajo grado la cual se confirmó en la jornada de ayer, viernes 25 de septiembre. La lesión le genera un dilema al entrenador, ya que contaba con el zaguero desde el once inicial.

Comunicado sobre la liberación de Benjamín Kuscevic de La Roja | ©ANFP.cl.

¿Quién puede reemplazar a Kuscevic en La Roja?

Durante la jornada de viernes, el medio Radio Cooperativa apuntó la formación que practicó Córdova para el duelo ante Canadá, donde destacaba Benjamín Kuscevic como uno de los centrales titulares en el terreno de juego junto al zaguero colocolino Iván Román.

Debido a la inesperada baja de Kuscevic, la formación de La Roja tendrá que realizar un cambio obligado en su once inicial. En caso de que sea un reemplazo posición por posición, Nicolás Córdova cuenta con dos variables fijas: El defensor de Colo Colo Jonathan Villagra y el zaguero nacional Paulo Díaz, quien milita en el Atlanta United de la MLS.

Con el cambio totalmente asegurado debido a la liberación de Kuscevic, La Roja formaría ante Canadá con: Lawrence Vigoroux en portería; línea de cuatro defensas con Felipe Faúndez, Iván Román, Jonathan Villagra o Paulo Díaz, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro y Agustín Arce en ataque; Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Lucas Cepeda en el ataque.

¿Cuándo juega La Roja ante Canadá?

La selección chilena visitará este sábado 26 de septiembre a Canadá en el Estadio BMO Field de Toronto. El duelo dará inicio a las 20:00 horas, en horario nacional. Posterior al choque ante los canadienses, La Roja preparará sus próximos dos amistosos en el continente norteamericano. El segundo será ante Estados Unidos el próximo martes 29 de septiembre y el último el próximo martes 6 de octubre frente a México.