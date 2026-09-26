Datos Clave Las sorpresas: Chile saltará a la cancha con tres jugadores del medio local para enfrentar a Canadá. El partido: La Roja se medirá al elenco canadiense este sábado desde las 20:00 horas de nuestro país. La transmisión: El compromiso se podrá ver en Chile a través de la televisión abierta y también vía streaming.

La selección chilena alista los últimos detalles para enfrentar esta noche a Canadá en el primero de sus tres partidos amistosos en Norteamérica. Para este compromiso, Nicolás Córdova tiene definida su formación, donde habrá tres jugadores que militan en el fútbol nacional.

Se trata de los defensa Iván Román de Colo Colo y Luis Faúndez de O’Higgins, y del mediocampista de Universidad de Chile, Agustín Arce, quienes serán desde la partida para medirse a uno de los organizadores del último Mundial.

¿Cuál es la formación de Chile vs Canadá?

El entrenador interino de La Roja apostará por un equipo con jugadores jóvenes, siendo Benjamín Kuscevic (30), Rodrigo Echeverría (31) y Lawrence Vigouroux (32) los futbolistas más experimentados.

Con ocho jugadores que militan en el extranjero y solo tres del fútbol local, una de las grandes novedades es la ausencia de Marcelino Núñez, volante que juega en la Premier League y que iría a la banca, según reportó Radio ADN.

Asimismo, el entrenador interino de La Roja apostará por un equipo más joven, siendo Benjamín Kuscevic (30 años), Rodrigo Echeverría (30) y Laurence Vigouroux (32) los más experimentados del once estelar.

De esta forma, se espera que Chile salte a la cancha con Lawrence Vigoroux en portería; Felipe Faúndez, Iván Román, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo en la defensa; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro y Agustín Arce en ataque; Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Lucas Cepeda en el ataque.

¿Cuándo juega Chile vs Canadá?

Chile visitará a Canadá este sábado 26 de septiembre desde las 20:00 horas en el Estadio BMO Field de Toronto en el primero de sus tres partidos amistosos en Norteamérica.

Tras el cruce ante los canadienses, La Roja se medirá a Estados Unidos (martes 29 de septiembre a las 21:00 horas) y a México (martes 6 de octubre).

¿Dónde ver Chile vs Canadá?

El compromiso entre Chile y Canadá se podrá ver por televisión abierta a través de Mega. Además, el duelo tendrá transmisión por streaming en la plataforma de Mega Go.