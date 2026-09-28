Datos Clave Ranking: Lucas Barrera fue incluido entre los mejores mediocampistas centrales Sub 22 según CIES Football Observatory. Figuras: El listado es encabezado por Jobe Bellingham y también incluye a Kobbie Mainoo. Contrato: El volante renovó recientemente con Universidad de Chile hasta 2030.

Lucas Barrera sumó un nuevo antecedente que refuerza la proyección que existe sobre su carrera. El mediocampista de Universidad de Chile fue incluido por CIES Football Observatory en un selecto ranking de los mejores volantes centrales Sub 22 de la temporada.

El nombre del jugador azul aparece junto al de varias de las principales promesas del fútbol internacional, en una nómina encabezada por Jobe Bellingham, hermano de Jude, figura del Real Madrid. El inglés obtuvo 84,1 puntos sobre 100.

El listado también contempla a Kobbie Mainoo, del Manchester United, quien alcanzó 83,2 unidades, mientras que el tercer puesto fue para Darryl Bakola, con 81,6. Barrera comparte la selección con otros jóvenes como Romano, Kislyak, Gashtarov, Bah, Pena y Delgado.

El índice de CIES considera a futbolistas menores de 22 años que actúan como mediocampistas centrales y evalúa distintos aspectos de su rendimiento durante la temporada.

Una señal importante para la U

El reconocimiento aparece justo cuando la U tiene a Barrera fuera de las canchas. El volante se encuentra en recuperación de una lesión y, de acuerdo con los plazos que maneja el club, su regreso está proyectado para aproximadamente tres semanas.

La situación contrasta con el momento que venía viviendo el jugador, quien había comenzado a ganar protagonismo en el primer equipo y recientemente aseguró su continuidad en el CDA. Barrera renovó su contrato con la U hasta 2030, una extensión que refleja la apuesta del club por uno de sus jóvenes valores y que también le entrega a la institución mayor margen para manejar su futuro.

“Muy feliz por todo lo que estoy viviendo. Estoy muy contento con el club y muy contento de que confíen en mí, quiero estar mucho tiempo más”, señaló el mediocampista después de concretar el nuevo vínculo.

Barrera apunta a seguir creciendo en la U

El propio futbolista ha destacado el respaldo que encontró en el plantel durante su proceso de consolidación en el profesionalismo. “El apoyo del cuerpo técnico y mis compañeros fue muy importante. Ellos me han dado la confianza para estar en el equipo, ayudar y que el club gane. Pero nada, soy muy chico, tengo que seguir aprendiendo y mis compañeros me ayudan mucho”, comentó.

A sus 20 años, Barrera aparece así dentro de una nómina que reúne a jugadores que ya despiertan interés por su proyección en el fútbol internacional.