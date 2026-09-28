Datos Clave Clasificación: Universidad de Chile avanzó a los cuartos de final de la Copa Chile 2026. Largo receso: Los azules tendrán 10 días sin disputar un partido oficial antes de volver a la cancha. Próximo rival: La U enfrentará a Deportes Antofagasta el miércoles 7 de octubre a las 19:00 horas.

Universidad de Chile ya está entre los ocho mejores de la Copa Chile 2026, pero su clasificación también dejó una particular consecuencia para el equipo de Fernando Gago: tendrá que esperar 10 días para volver a disputar un partido oficial.

Tras completar su polémica llave de octavos de final, los azules conocieron además la programación de su próximo desafío. Deportes Antofagasta será el rival en los cuartos de final, con la ida fijada para octubre y una espera que prolongará nuevamente el período sin competencia del conjunto universitario.

¿Cuándo volverá a jugar la U?

La U regresará a la cancha el miércoles 7 de octubre, cuando visite a Deportes Antofagasta desde las 19:00 horas en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán. El encuentro corresponderá a la ida de los cuartos de final de la Copa Chile.

De esta manera, pasarán 10 días entre la clasificación de la U a los cuartos y su siguiente partido oficial. El calendario le dará al plantel un período prolongado para preparar la serie, recuperar jugadores y trabajar antes de retomar la competencia.

¿Por qué la U deberá esperar hasta octubre?

La programación de la llave quedó condicionada por el calendario de Deportes Antofagasta, que debía completar su serie frente a Deportes Iquique. El conjunto nortino consiguió su clasificación tras imponerse por 4-1 como local y se instaló entre los ocho mejores del torneo.

Con ambos equipos ya clasificados, la ida quedó programada para el 7 de octubre en el norte. La revancha, en tanto, se disputará el miércoles 21 de octubre a las 20:00 horas, aunque todavía resta confirmar el estadio que recibirá el encuentro.

Así, la serie tendrá 14 días entre ambos partidos y la U volverá a competir recién en octubre, después de un nuevo receso dentro de su calendario de la temporada 2026. Eso sí, por el Campeonato Nacional tendrá su partido antes de la vuelta, específicamente el 12 de octubre ante Ñublense en el Estadio Nacional.