Datos Clave Los incidentes: El pasado jueves el duelo entre Everton y la U de Chile fue suspendido luego que barristas azules lanzaran bengalas y fuegos artificiales. El castigo: Según El Mercurio, la U arriesga un severo castigo que implica jugar sin sus hinchas, además de una multa millonaria. Decisión: Será el Tribunal de Disciplina de la ANFP que decida el castigo contra el Romántico Viajero.

Universidad de Chile se inscribió en los cuartos de final de la Copa Chile 2026 el pasado domingo tras dejar en el camino a Everton de Viña del Mar por un global de 2-1. Sin embargo, pese a la clasificación, los azules podrían recibir un duro revés en el certamen.

Esto porque tanto la U como los viñamarinos arriesgan castigos luego del informe del árbitro Piero Maza, quien consignó incidentes por parte de ambas parcialidades. En el caso de los universitarios, que siguen en carrera en el torneo, arriesgan una sanción que podría afectarlos directamente en sus próximos desafíos.

¿Qué castigo arriesga la U de Chile?

Esta jornada el Tribunal de Disciplina de la ANFP analizará lo ocurrido el pasado jueves en el Estadio Sausalito y el diario El Mercurio adelantó los posibles escenarios que se barajan.

“El Código de Penalidades faculta al tribunal a imponer a cada club entre una y cinco fechas sin público”, comenzó diciendo el citado medio sobre las sanciones que arriesgan la U y Everton.

“Lo que en el caso de la U podría implicar que sus hinchas no puedan ingresar a los duelos restantes de Copa Chile si los azules siguen avanzando. Además, establece una multa de hasta 500 UTM (cerca de 35 millones de pesos)”, agregó.

Sin embargo, los ruleteros también arriesgan perder a uno de sus jugadores. Esto por los polémicos dichos de Diego Oyarzún, quien cargó con todo contra la ANFP por la decisión de jugar los minutos restantes de la ida en el Estadio Nacional.

“Si existe denuncia del directorio o bien el tribunal actúa de oficio y se comprueba que hubo ofensas, el jugador arriesga entre una y diez fechas de suspensión”, completó la publicación.

¿Cuándo y contra quién juega la U en la Copa Chile?

En lo deportivo, tras abrochar su clasificación el pasado domingo en el Estadio Nacional, Universidad de Chile se prepara para enfrentar a Deportes Antofagasta por los cuartos de final de la Copa Chile.

El partido de ida ante los Pumas está previsto para el próximo miércoles 7 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán de Antofagasta, mientras que la vuelta se llevará a cabo el miércoles 21 a las 20:00 horas en estadio por confirmar.

Ahora resta saber cuál será la sanción por parte del Tribunal de Disciplina y si el Romántico Viajero podrá contar con el apoyo de sus hinchas ante el elenco nortino.