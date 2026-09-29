Universidad de Chile tendrá un reencuentro con cuatro futbolistas formados en sus divisiones inferiores cuando enfrente a Deportes Antofagasta por los cuartos de final de la Copa Chile. Bastián Tapia, Zacarías Abuhadba, Sebastián Leyton y Christian Bravo integran actualmente el plantel nortino, aunque sus historias con el cuadro azul son diferentes.

El equipo de Antofagasta aseguró su clasificación tras golear 4-1 a Deportes Iquique, resultado que le permitió cerrar la serie con un global de 5-2. La llave ante los universitarios tendrá su primer partido el 7 de octubre en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán, mientras que la revancha está programada para el 21 de octubre, con la U como local en un recinto todavía por confirmar.

¿Qué jugadores de Antofagasta pertenecen a la U?

Dos de los cuatro futbolistas mantienen contrato con la tienda laica. Se trata de Bastián Tapia, defensor de 23 años, y Zacarías Abuhadba, lateral izquierdo de 20, quienes llegaron al conjunto nortino mediante préstamos.

Tapia pasó anteriormente por Cobreloa, donde consiguió el ascenso a Primera División, antes de incorporarse a los Pumas. Su cesión se extiende hasta diciembre de 2026 y tuvo un papel importante en la clasificación ante Iquique: marcó el cuarto tanto a los 89 minutos y fue reconocido por su club como el mejor jugador del partido.

Abuhadba, en tanto, todavía no debuta oficialmente con el primer equipo de la U. El joven lateral volvió a Antofagasta después de una primera etapa en la que sumó participación, tras haber sido cedido anteriormente a Deportes Limache. El cruce por Copa Chile representa una oportunidad para ambos de medirse ante el club al que todavía pertenecen.

¿Quiénes son los otros canteranos azules?

La lista se completa con Sebastián Leyton y Christian Bravo, dos jugadores que debutaron profesionalmente con la U en los primeros años de la década de 2010 y que hoy comparten camarín en el norte.

Leyton debutó en 2011, durante el ciclo de Jorge Sampaoli, y formó parte del plantel que ganó el Apertura, el Clausura y la Copa Sudamericana de ese año. Aunque no disputó minutos en el torneo continental, fue inscrito por Conmebol con la camiseta número 10. Ante Iquique, volvió a ser protagonista al marcar el segundo gol de Antofagasta a los 52 minutos.

Bravo, por su parte, debutó con apenas 16 años en 2010 y posteriormente desarrolló una extensa trayectoria, con pasos por España, Croacia y Uruguay. También defendió a Universidad Católica, Unión Española, San Luis, Everton y Cobreloa, además de jugar en Peñarol y Montevideo Wanderers. A sus 32 años, ingresó desde la banca en el partido frente a Iquique.

Así, el enfrentamiento reunirá a dos generaciones de futbolistas surgidos del CDA: Tapia y Abuhadba aún pertenecen contractualmente a la U, mientras Leyton y Bravo construyeron sus carreras lejos del club que los formó.