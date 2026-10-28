Colo Colo enfrenta a la Universidad de Concepción este viernes 30 de octubre a las 19:00 horas (Chile), en el Estadio Monumental, por la fecha 26 de la Liga de Primera. Según la información publicada por T13, el partido se verá por TNT Sports en televisión y por HBO Max en streaming.

Hora, estadio y transmisión en Chile

Fecha y hora: viernes 30 de octubre, 19:00 horas (Chile), según la programación de la ANFP.

viernes 30 de octubre, 19:00 horas (Chile), según la programación de la ANFP. Estadio: Monumental David Arellano.

Monumental David Arellano. Televisión: TNT Sports.

TNT Sports. Streaming: HBO Max.

HBO Max. Árbitro: no figuraba designado en la información consultada.

Conviene confirmar el canal en la programación del día del partido, ya que solo encontramos esa fuente para la transmisión.

¿Cómo llega Colo Colo?

El líder suma 55 puntos, pero no gana desde el 30 de agosto, cuando venció 5-1 a Audax Italiano. Desde entonces empató 0-0 con Huachipato, empató 1-1 con Deportes Concepción, perdió 5-2 con Coquimbo Unido y empató 1-1 con Palestino. Son cuatro fechas sin ganar y una ventaja de siete puntos sobre la U, que tiene 48.

Además, el cuadro albo no podrá contar con Leandro Hernández, descartado por un esguince en el pie izquierdo tras el partido con Palestino. Según Cooperativa, Fernando Ortiz podría alinear a Javier Correa y Maximiliano Romero, con Lautaro Pastrán como enlace, u optar por Francisco Marchant. Puedes ver el detalle en nuestra nota sobre la baja de Hernández.

Los otros partidos de la fecha 26

Viernes 30, 19:00: Coquimbo Unido vs. Unión La Calera, Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Coquimbo Unido vs. Unión La Calera, Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Sábado 31, 20:00: O’Higgins vs. Ñublense, Estadio El Teniente.

O’Higgins vs. Ñublense, Estadio El Teniente. Domingo 1, 12:00: Huachipato vs. Deportes La Serena.

Huachipato vs. Deportes La Serena. Domingo 1, 14:15: Cobresal vs. Everton.

Cobresal vs. Everton. Domingo 1, 17:15: Universidad Católica vs. Universidad de Chile, Claro Arena.

Universidad Católica vs. Universidad de Chile, Claro Arena. Lunes 2, 18:00: Deportes Limache vs. Audax Italiano.

Deportes Limache vs. Audax Italiano. Lunes 2, 20:30: Deportes Concepción vs. Palestino.

Qué se juega el Cacique

Quedan cinco fechas, y Aníbal Mosa dijo esta semana que “el título hay que ganarlo”. Una victoria el viernes cortaría la racha sin triunfos y devolvería aire en la tabla.

Dos días después, el domingo 1 de noviembre, se juega el Clásico Universitario entre la UC y la U en el Claro Arena, a las 17:15 horas.