Datos Clave Resultado: Colo Colo 1-1 Palestino, domingo 25 de octubre en Santa Laura, por la fecha 25. Tabla: El líder suma 55 puntos y su ventaja sobre la U es de diez. Racha: Cuatro fechas sin ganar en la Liga de Primera.

Colo Colo igualó 1-1 con Palestino en el estadio Santa Laura, por la fecha 25 de la Liga de Primera, y suma cuatro partidos sin ganar. El Cacique sigue líder con 55 puntos, diez más que la U, a cinco partidos del final del campeonato.

Correa abrió la cuenta y Roco empató en el cierre

El equipo dirigido por Fernando Ortiz se puso en ventaja a los ocho minutos con un gol de Javier Correa: el delantero resistió la marca de un defensor, giró cerca del área y definió de zurda ante el arquero Sebastián Pérez.

Palestino reaccionó en el complemento. Enzo Roco aprovechó una serie de rebotes dentro del área y marcó el 1-1 en los minutos finales, cuando los albos ya se acercaban a la victoria.

La gran figura albo fue Vozinha, autor de al menos tres intervenciones decisivas para que el marcador no se diera vuelta. Palestino, en tanto, mantiene el quinto lugar con 38 puntos y pelea por un cupo a la Copa Sudamericana 2027.

De 16 puntos de ventaja a diez: la tabla se acorta

En algún momento Colo Colo llegó a tener 16 puntos de ventaja sobre Universidad de Chile. Hoy son diez, y la distancia podría bajar a siete si los azules vencen a Everton este lunes en El Teniente de Rancagua.

Con este empate, el equipo albo acumula cuatro fechas seguidas sin ganar, justo en el tramo en que se define el título.

Vozinha, rumbo a Londres para el Balón de Oro

El arquero, nominado al premio al mejor portero del Balón de Oro, tenía previsto viajar a Londres apenas terminara el partido, junto al presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa. El vuelo hace escala en Madrid, según explicó el dirigente.

Mosa dijo a radio ADN que se quedaría en la capital británica unos días más: “Yo me quedaré el día 27 de octubre para sostener un par de reuniones que acordé, siempre con el tema de Colo Colo”. Agregó que volará a Chile el martes 27 en la noche, ya que el miércoles 28 hay reunión de directorio en Blanco y Negro.

Sobre el regreso del arquero, afirmó que “será tan rápido como la ida”: después de la ceremonia, Vozinha se levantaría cerca de las 4 de la mañana para tomar el vuelo a Chile y ponerse a disposición del entrenador.

Qué significa para Colo Colo

Con lo publicado, el panorama es este: el líder mantiene diez puntos de colchón, pero ya no gana hace cuatro partidos y llega a la recta final con la U a distancia de ataque. Si los azules ganan en Rancagua, la ventaja bajará a siete puntos con cinco fechas por jugar.

El próximo paso para el equipo de Ortiz es cortar la racha en la fecha 26 y evitar que la presión del segundo lugar siga creciendo. Mientras tanto, el club ya tiene programado un amistoso ante Racing el 13 de noviembre en Concepción.