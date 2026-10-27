Datos Clave Baja: Leandro Hernández, descartado por un esguince en la zona del peroné del pie izquierdo. Partido: Colo Colo vs Universidad de Concepción, viernes 30 de octubre, 19:00 horas, estadio Monumental. Opciones: Javier Correa y Maximiliano Romero en punta, o Francisco Marchant en su lugar, según Cooperativa.

Colo Colo no podrá contar con el joven atacante Leandro Hernández para recibir a la Universidad de Concepción este viernes 30 de octubre, a las 19:00 horas, en el estadio Monumental, por la fecha 26 de la Liga de Primera. El delantero quedó descartado por una lesión que sufrió en el último partido, ante Palestino.

Qué se sabe de la lesión de Hernández

Según informó Cooperativa, Hernández terminó el partido en el estadio Santa Laura con dificultades, después de recibir un golpe en los minutos finales. Los exámenes médicos confirmaron un esguince en la zona del peroné del pie izquierdo.

El jugador ya comenzó su rehabilitación, pero no llegará a tiempo para el duelo ante el Campanil. El empate 1-1 con Palestino, que dejó a Colo Colo con cuatro fechas sin ganar, lo repasamos en esta nota.

Las alternativas de Fernando Ortiz en el ataque

La ausencia obliga al técnico Fernando Ortiz a replantear el ataque. Cooperativa agrega que Marco Bolados todavía no está al cien por ciento desde lo físico para ser titular indiscutido.

Con ese panorama, el medio reporta dos caminos posibles. Uno es jugar con dos hombres de área, Javier Correa y Maximiliano Romero, con Lautaro Pastrán unos metros más atrás en labores de enlace. El otro es darle la titularidad a Francisco Marchant en reemplazo de Hernández.

Ninguna de las dos variantes está confirmada por el club: son las opciones que maneja la prensa de cara al partido.

Qué significa para Colo Colo

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: el cuadro albo llega al partido con una baja ofensiva y con otro delantero sin estar al ciento por ciento. Eso deja a Ortiz con menos piezas ofensivas de las que quería para un partido que abre la fecha 26 junto con el de Coquimbo Unido y Unión La Calera.

Los detalles de la jornada completa están en nuestra guía de la fecha 26. El próximo paso será conocer la nómina y el once que presente Ortiz el viernes en el Monumental.