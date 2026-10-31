Huachipato y Deportes La Serena se enfrentan este domingo 1 de noviembre a las 12:00 horas (Chile) en el estadio Huachipato de Talcahuano, por la fecha 26 de la Liga de Primera. Según las guías de transmisión, el partido va por TNT Sports Premium y tiene streaming en TNT Sports en HBO Max, con suscripción.

Horario, estadio y transmisión en Chile

Fecha y hora: domingo 1 de noviembre, 12:00 horas (Chile).

domingo 1 de noviembre, 12:00 horas (Chile). Estadio: Huachipato, en Talcahuano.

Huachipato, en Talcahuano. TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: TNT Sports en HBO Max, con suscripción.

El horario coincide en las programaciones publicadas por El Dínamo y En Cancha. El canal y la plataforma figuran en una guía de transmisión regional; conviene confirmarlos en la parrilla de TNT Sports antes del partido. No encontramos el árbitro designado.

¿Cómo llegan Huachipato y La Serena?

Los acereros son séptimos con 35 puntos en 25 partidos, producto de diez victorias, cinco empates y diez derrotas. En su última presentación igualaron 1-1 con Audax Italiano, con gol de Maximiliano Rodríguez a los 25 minutos.

La Serena es novena con 33 unidades y llega de ganar 3-1 a Deportes Concepción en La Portada. Matías Marín anotó dos goles y Jeisson Vargas selló el triunfo de penal a los 84 minutos.

Qué se juega cada uno

Huachipato: con una victoria llegaría a 38 puntos y reforzaría su lugar en la zona media.

con una victoria llegaría a 38 puntos y reforzaría su lugar en la zona media. La Serena: si gana, llegaría a 36 y superaría a Huachipato en la tabla.

Es un duelo directo entre equipos separados por dos puntos, que buscan alejarse de los últimos lugares de la clasificación. La fecha sigue con Cobresal vs Everton y con el Clásico Universitario entre la UC y la U.