Huachipato y O’Higgins se enfrentan por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2026 en un partido importante para ambos equipos en la tabla de posiciones.

Los Acereros recibirán al cuadro rancagüino este sábado 10 de octubre desde las 17:30 horas en el Estadio Huachipato, en Talcahuano. El encuentro se podrá ver a través de TNT Sports Premium y HBO Max, además de la señal abierta de Canal 13 y sus plataformas digitales.

El conjunto local viene de vencer por 2-0 a Universidad de Concepción, mientras que O’Higgins llega tras derrotar por el mismo marcador a Deportes Concepción en la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile. En el torneo nacional, los puntos serán importantes para dos equipos que buscan mejorar su ubicación en la clasificación.

¿Quién transmite Huachipato vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2026?

El partido entre Huachipato y O’Higgins será transmitido por TNT Sports Premium y también estará disponible vía streaming en HBO Max. Además, el encuentro tendrá transmisión por televisión abierta a través de Canal 13, junto con sus plataformas digitales.

TV: TNT Sports Premium y Canal 13

TNT Sports Premium y Canal 13 Streaming: HBO Max y T13 en vivo

¿Cuándo y a qué hora juegan Huachipato vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2026?

Huachipato y O’Higgins se enfrentan este sábado 10 de octubre a partir de las 17:30 horas en el Estadio Huachipato, por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2026.

Fecha: Sábado 10 de octubre

Sábado 10 de octubre Hora: 17:30 horas

17:30 horas Estadio: Huachipato, Talcahuano

¿Quién es el árbitro de Huachipato vs O’Higgins?

El árbitro de Huachipato vs O’Higgins será Cristian Galaz, quien estará acompañado por el equipo arbitral designado para el compromiso.

Árbitro: Cristian Galaz

Cristian Galaz 1er asistente: Edson Cisternas

Edson Cisternas 2do asistente: Diego Vidal

Diego Vidal 4to árbitro: Matías Valenzuela

Matías Valenzuela VAR: Benjamín Saravia

Benjamín Saravia AVAR: Aldo Gómez

¿Cómo llegan Huachipato y O’Higgins?

Huachipato llega después de vencer por 2-0 a Universidad de Concepción el pasado 2 de octubre, en un encuentro correspondiente al Campeonato Nacional.

Por su parte, O’Higgins viene de superar por 2-0 a Deportes Concepción el 4 de octubre, resultado con el que cerró su participación en los cuartos de final de la Copa Chile. El cuadro dirigido por Lucas Bovaglio buscará trasladar ese impulso a la competencia de Primera División.

En la tabla del Campeonato Nacional, Huachipato se ubica noveno con 31 puntos, mientras que O’Higgins marcha decimotercero con 27 unidades.

El último enfrentamiento entre ambos por el Campeonato Nacional se disputó el 10 de abril, cuando Huachipato se impuso por 2-0 en condición de visitante. Posteriormente, el 21 de julio, los Acereros también vencieron a O’Higgins, esta vez por 2-1, en un duelo correspondiente a la Copa de la Liga.

Formaciones de Huachipato vs O’Higgins

Formación de Huachipato: Sebastián Mella; Cristian Toro, Nicolás Vargas, Rafael Caroca; Mario Briceño, Maicol León, Kevin Altez, Claudio Sepúlveda, Harold Antiñirre; Sergio Núñez y Maximiliano Rodríguez. DT: Jaime García.

Formación de O’Higgins: Jorge Peña; Cristián Morales, Alan Robledo, Nicolás Garrido, Leandro Díaz; Tomás Avilés, Santiago Toloza, Juan Leiva; Walter Bou, Arnaldo Castillo y Bastián Yáñez. DT: Lucas Bovaglio.