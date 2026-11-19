Huachipato recibe a Deportes Concepción este domingo 22 de noviembre a las 12:00 horas en el Estadio Huachipato CAP de Talcahuano, por la fecha 28 de la Liga de Primera. El partido se transmite por TNT Sports Premium y en streaming por HBO Max, según la guía de programación de futbolenvivochile.com.

Es un duelo de la Región del Biobío y abre la jornada dominical, antes de Colo Colo vs Universidad Católica, a las 18:00 horas, y Deportes Limache vs Deportes La Serena, a las 20:30 horas.

Horario, estadio y transmisión de Huachipato vs Deportes Concepción

Día: domingo 22 de noviembre de 2026.

domingo 22 de noviembre de 2026. Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Estadio: Huachipato CAP, Talcahuano.

Huachipato CAP, Talcahuano. Competencia: fecha 28 de la Liga de Primera 2026.

fecha 28 de la Liga de Primera 2026. TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: HBO Max.

El día, la hora y el estadio coinciden con lo que publica el sitio oficial de Huachipato para su próximo partido. La transmisión no la confirmó una fuente oficial del canal en la información revisada por Al Aire Libre, pero así figura en la guía de TV.

¿Cómo llegan Huachipato y Deportes Concepción?

Deportes Concepción es octavo con 38 puntos, con 11 triunfos, cinco empates y 11 derrotas, según la tabla de ESPN. Llega con dos triunfos seguidos: 1-0 a Palestino en el Ester Roa y 2-0 a Everton en Sausalito, el 7 de noviembre.

Huachipato es décimo con 36 puntos y no gana hace tres partidos: empató 1-1 con Audax Italiano, 0-0 con La Serena en Talcahuano y cayó 1-0 ante Unión La Calera en su última salida.

En la primera rueda, el 24 de mayo, Deportes Concepción ganó 2-0 como local en el Ester Roa, según el registro de ESPN.

Ninguno de los dos está comprometido con el descenso. Según nuestra cuenta con la tabla de ESPN, el penúltimo, Universidad de Concepción, tiene 26 puntos y puede llegar como máximo a 35, por debajo de lo que ya suman Huachipato y el León de Collao.

Lo que viene después

Para los dos, el cierre también toca a los de arriba. Huachipato visitará a Universidad Católica en la fecha 29, en plena pelea cruzada por el Chile 2, y Deportes Concepción recibirá a la U, en un partido sin hinchas visitantes por decisión de Carabineros. La programación completa de la fecha está en nuestra nota con todos los horarios.