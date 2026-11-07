Datos Clave Resultado: Everton 0-2 Deportes Concepción, en Sausalito, por la fecha 27 de la Liga de Primera. Goles: Aldrix Jara, a los 71 minutos, y Jorge Henríquez, a los 83. Tabla: Concepción llega a 38 puntos, igual que Palestino, sexto antes de la fecha, según la tabla previa de Cooperativa.

Deportes Concepción cerró el sábado de la fecha 27 con una victoria 2-0 sobre Everton en Sausalito. Los goles fueron de Aldrix Jara, a los 71 minutos, y de Jorge Henríquez, a los 83, según el minuto a minuto de En Cancha (Cooperativa los registra un minuto después).

Dos remates de media distancia en el segundo tiempo

El partido llegó 0-0 al descanso, con Concepción mejor que su rival en el primer tiempo. En el segundo, Jara abrió la cuenta con un disparo desde unos 27 metros y Henríquez, que había entrado a los 71 minutos, amplió desde unos 36 metros con asistencia de Ethan Espinoza.

Las estadísticas finales muestran un partido parejo: 13 remates de Everton contra 12 de Concepción, con tres tiros al arco para cada uno, y 51% de posesión para los locales. La diferencia estuvo en la puntería de los dos disparos lejanos.

Everton tuvo presión al final, con una atajada de Nicolás Araya ante Nicolás Baeza y otra tras un remate de Alan Medina, pero no logró descontar. Los viñamarinos recibieron tres amarillas, de Lucas Soto, Alan Medina y Bastián Tapia.

¿Qué cambia en la tabla?

Antes del partido, Everton era quinto con 40 puntos y Deportes Concepción novena con 35, según Cooperativa. Con los tres puntos, el equipo penquista llega a 38, lo mismo que Palestino, que ocupaba el sexto lugar, el último que daba cupo a la Copa Sudamericana, y que cayó 1-0 con La Serena.

Esta es nuestra lectura, basada solo en esas cifras: Concepción se acercó a la zona de copas y Everton, que seguía con 40 puntos, perdió la ocasión de despegar. Aun así, la tabla aún se moverá con los seis partidos del domingo.

Lo que viene

Mañana se juegan los otros seis partidos de la fecha, con Colo Colo en Chillán a las 15:00 horas. Si quieres repasar cómo se veía este duelo antes de jugarse, tienes nuestra guía de horario y canal del Everton vs Deportes Concepción.