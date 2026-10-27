Datos Clave Qué pasó: Un hombre identificado como hincha entró con un elemento contundente a los Campos Deportivos de Nonguén y agredió a un integrante del staff y a jugadores. Detención: Fue retenido por miembros del club y entregado a Carabineros, que lo dejó detenido. El club: Deportes Concepción lo condenó en un comunicado oficial.

Deportes Concepción denunció una agresión ocurrida este martes 27 de octubre en los Campos Deportivos de Nonguén, mientras el plantel profesional y las series formativas entrenaban con normalidad. Según el club, un hombre identificado como hincha entró con un elemento contundente y golpeó a un integrante del staff y a jugadores del plantel profesional y del fútbol formativo.

Cómo terminó el incidente

De acuerdo con el comunicado de la institución, el agresor fue retenido por integrantes del club y luego entregado a personal de Carabineros de Chile, que adoptó el procedimiento correspondiente y lo dejó detenido. Con eso, el caso quedó en manos de las autoridades policiales para las diligencias pertinentes.

El club no entregó, en lo difundido, detalles sobre el estado de salud de los afectados ni sobre el motivo del ataque. Mientras la investigación avance, corresponde mantener la presunción de inocencia del detenido.

“Absolutamente inaceptables”: el comunicado de Deportes Concepción

El León de Collao expresó su rechazo con un mensaje en sus redes oficiales: “Condenamos categóricamente estos hechos de violencia, los cuales resultan absolutamente inaceptables y no tienen cabida en el fútbol ni en ningún espacio de nuestra sociedad”.

La institución añadió que “ninguna circunstancia justifica una agresión contra quienes desempeñan sus funciones profesionales, practican deporte y representan a nuestro club”. También expresó su “total respaldo y solidaridad” con los colaboradores y jugadores afectados.

El club recalcó su identidad familiar y el vínculo con su hinchada, y advirtió que no se pueden normalizar conductas que ponen en riesgo la integridad de las personas.

Qué significa para el equipo

Esta es nuestra lectura, basada solo en el comunicado: el ataque ocurrió durante entrenamientos que reunían a jugadores de distintas categorías, lo que explica que el club hable de la seguridad de todos sus integrantes y de su respaldo a los afectados.

En lo deportivo, el equipo seguirá con su preparación para la fecha 26 de la Liga de Primera. Deportes Concepción recibirá a Palestino el lunes 2 de noviembre, a las 20:30 horas, en el estadio Ester Roa Rebolledo, en el cierre de la jornada. Puedes ver el resto de la programación en nuestra guía de la fecha 26.