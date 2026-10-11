Deportes Concepción estuvo a segundos de volver a los triunfos e ingresar a zona de copas internacionales en la tabla de posiciones, pero Unión La Calera rescató un milagroso empate en la fecha 24 del Campeonato Nacional 2026. En el Estadio ester Roa Rebolledo, el resultado terminó en igualdad por la cuenta mínima, con un gol de Ethan Espinoza en el León de Collao y el empate en el último minuto de Cristopher Díaz en los Cementeros.

Con este resultado, Deportes Concepción se estanca en la novena posición de la tabla con 32 unidades, a una distancia de solamente dos puntos de ingresar a zona de clasificación a Copa Sudamericana. Por su parte, Unión La Calera se mantiene como colista de la división con 18 puntos, y queda a 7 unidades de Cobresal que se está salvando del descenso.

Los goles de Concepción vs La Calera

Con dos equipos con planteamientos ofensivos, debido a que necesitaban sumar de a tres por sus distintos objetivos en la tabla, Deportes Concepción y Unión La Calera protagonizaron un trabado compromiso, el cual cerró la primera etapa sin goles.

El segundo tiempo contó con mayor protagonismo de la escuadra dirigida por Fernando Díaz, quien consiguió la apertura del marcador a los 50′ minutos. Tras un centro preciso desde la derecha de Cristián Riquelme, apareció en el punto penal Ethan Espinoza, quien con un remate potente que impacto primero en el travesaño logró el tanto de Deportes Concepción.

La polémica se instaló en el minuto 76′ del compromiso, tras un cobro penal del juez Héctor Jona. Posterior a un tiro libre, Nicolás Avellaneda despejó con los puños e impacto el rostro de Dilan Varas. El colegiado del duelo fue a revisar el VAR y desestimó su cobro, sin la pena máxima a favor del León de Collao.

Cuando parecía que los tres puntos se quedaban con la escuadra sureña, Cristopher Díaz apareció como un delantero en el centro del área para rescatar una igualdad para los Cementeros. En el 90+6′, Bayron Oyarzo ganó por la banda derecha, centró y el lateral con un remate de primera marcó la igualdad por la mínima en la octava región.

Estadísticas de Concepción vs La Calera

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 24 Unión La Calera Segunda mitad Municipal Stadium Mayor Ester Roa Rebolledo – Concepción Concepcion E. Espinoza 50′ Resumen

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Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 3 ‘ Concepcion Sustitución : C. Escobar 90 + 3 ‘ Concepcion Sustitución : M. Cavalleri 89 ‘ Unión La Calera Sustitución : Yerko Leiva 84 ‘ Concepcion Sustitución : Fernando Martínez 80 ‘ Unión La Calera Sustitución : J. Soto 79 ‘ Concepcion ERA : Fausto Grillo 74 ‘ Unión La Calera Tarjeta amarilla : Rodrigo Pérez 68 ‘ Unión La Calera Sustitución : Bayron Oyarzo Muñoz 68 ‘ Unión La Calera Sustitución : Matías Rodrigo Campos López 66 ‘ Concepcion Sustitución : M. Dávila 66 ‘ Concepcion Sustitución : Diego Acosta 50 ‘ Concepcion Gol : E. Espinoza 46 ‘ Unión La Calera Sustitución : Maximiliano Fernández 28 ‘ Concepcion Tarjeta amarilla : M. Sandoval 28 ‘ Unión La Calera Tarjeta amarilla : Daniel Gutiérrez 21 ‘ Concepcion Tarjeta amarilla : Cristian Riquelme 11 ‘ Unión La Calera Tarjeta amarilla : Juan Salomoni VAR decision results in the cancellation of the penalty awarded to Fausto Grillo. Goal! Ethan Espinoza scores to make it 1-0, assisted by Cristian Riquelme. Ethan Espinoza takes a shot with his right foot and scores. Unión La Calera Unión La Calera 4-2-3-1 1 Nicolás

Avellaneda 25 C.

Díaz 15 Juan

Salomoni 27 Daniel

Gutiérrez 4 Cristián

Gutiérrez 23 Rodrigo

Pérez 5 C.

Moya 20 Joan

Cruz 11 S.

Sáez 17 M.

Hiriart 32 Nicolás

Ferreyra Entrenador

0 John Armijo

Bench

3 Nicolás Palma



6 Vicente Lavín



7 Bayron Oyarzo Muñoz



8 Yerko Leiva



12 Nelson Espinoza



19 Matías Rodrigo Campos López



21 Valentino Torrente



29 J. Soto



30 Maximiliano Fernández

Concepcion Concepcion 4-1-4-1 25 N.

Araya 4 A.

Cáceres 21 Norman

Rodriguez 37 Fausto

Grillo 29 Dilan

Varas 18 Yonatan

Rodríguez 30 E.

Espinoza 16 M.

Sandoval 20 Jorge

Henríquez 23 Cristian

Riquelme 32 J.

Larrivey Entrenador

0 Fernando Díaz Seguel

Bench

3 D. Carrasco



7 Fernando Romero



8 Fernando Martínez



9 C. Escobar



12 Nery Veloso



19 A. Jara



22 M. Dávila



24 M. Cavalleri



27 Diego Acosta



40 Franco Esteban Cáceres Godoy

4 Esquinas 4 5 Remates fuera de objetivo 6 8 Tiros Totales 16 110 Ataques 76 54 Ataques peligrosos 40 53 % de Posesión de Balón 47 4 Disparos Dentro del Área 8 4 Tiros fuera del área 8 2 Fuera de juego 1 0 Objetivos 1 9 Saques de puerta 11 11 Tiros libres 13 13 Faltas 11 5 Salvadas 3 1 Disparos Bloqueados 4 6 Sustituciones 5 23 Saques de banda 13 53 Pases largos 57 19 Placajes 17 0 Asistencias 1 374 Pases 336 303 Pases exitosos 275 81 Porcentaje de Pases Exitosos 82 3 Tarjetas amarillas 2 2 Disparos a puerta 6 28 Total de Cruces 18 5 Cruces Precisas 8 8 Intercepciones 4 51 Duelo Ganados 43 18 Intentos de regate 12 7 Regates exitosos 3 6 Pases clave 12 0 Grandes Oportunidades Creadas 2 0 Grandes Oportunidades Perdidas 1 39 Porcentaje de regates exitosos 25 24 Pases largos exitosos 30 45 Porcentaje de pases largos exitosos 53 7 Entradas Ganadas 10 Últimos enfrentamientos CNC 0 – 1 ULC 13/04/2026 CNC 2 – 1 ULC 31/10/2010 ULC 1 – 3 CNC 07/10/2010 ULC 2 – 1 CNC 20/09/2010 CNC 0 – 0 ULC 11/10/2009

¿Cuándo vuelven a jugar Concepción vs La Calera?

Deportes Concepción tendrá que trasladarse hasta el norte del país para enfrentar un duelo directo por la zona de clasificación a copas internacionales, cuando visite a Deportes La Serena. El choque entre Papayeros y el León de Collao se disputará el próximo sábado 24 de octubre desde las 12:30 horas en el Estadio La Portada.

Por su parte, Unión La Calera se jugará una de sus últimas chances por sumar para mantenerse en la categoría en como local, cuando reciba a Universidad Católica. El duelo entre Cementeros y Cruzados se jugará el próximo domingo 25 de octubre a partir de las 15:00 horas.