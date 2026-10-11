Deportes Concepción estuvo a segundos de volver a los triunfos e ingresar a zona de copas internacionales en la tabla de posiciones, pero Unión La Calera rescató un milagroso empate en la fecha 24 del Campeonato Nacional 2026. En el Estadio ester Roa Rebolledo, el resultado terminó en igualdad por la cuenta mínima, con un gol de Ethan Espinoza en el León de Collao y el empate en el último minuto de Cristopher Díaz en los Cementeros.

Con este resultado, Deportes Concepción se estanca en la novena posición de la tabla con 32 unidades, a una distancia de solamente dos puntos de ingresar a zona de clasificación a Copa Sudamericana. Por su parte, Unión La Calera se mantiene como colista de la división con 18 puntos, y queda a 7 unidades de Cobresal que se está salvando del descenso.

Los goles de Concepción vs La Calera

Con dos equipos con planteamientos ofensivos, debido a que necesitaban sumar de a tres por sus distintos objetivos en la tabla, Deportes Concepción y Unión La Calera protagonizaron un trabado compromiso, el cual cerró la primera etapa sin goles.

El segundo tiempo contó con mayor protagonismo de la escuadra dirigida por Fernando Díaz, quien consiguió la apertura del marcador a los 50′ minutos. Tras un centro preciso desde la derecha de Cristián Riquelme, apareció en el punto penal Ethan Espinoza, quien con un remate potente que impacto primero en el travesaño logró el tanto de Deportes Concepción.

La polémica se instaló en el minuto 76′ del compromiso, tras un cobro penal del juez Héctor Jona. Posterior a un tiro libre, Nicolás Avellaneda despejó con los puños e impacto el rostro de Dilan Varas. El colegiado del duelo fue a revisar el VAR y desestimó su cobro, sin la pena máxima a favor del León de Collao.

Cuando parecía que los tres puntos se quedaban con la escuadra sureña, Cristopher Díaz apareció como un delantero en el centro del área para rescatar una igualdad para los Cementeros. En el 90+6′, Bayron Oyarzo ganó por la banda derecha, centró y el lateral con un remate de primera marcó la igualdad por la mínima en la octava región.

Estadísticas de Concepción vs La Calera

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 24
Unión La Calera
11/10/2026 19:30
Segunda mitad Municipal Stadium Mayor Ester Roa Rebolledo – Concepción
Concepcion
  • E. Espinoza 50′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 + 3 ‘
Concepcion
Sustitución : C. Escobar
90 + 3 ‘
Concepcion
Sustitución : M. Cavalleri
89 ‘
Unión La Calera
Sustitución : Yerko Leiva
84 ‘
Concepcion
Sustitución : Fernando Martínez
80 ‘
Unión La Calera
Sustitución : J. Soto
79 ‘
Concepcion
ERA : Fausto Grillo
74 ‘
Unión La Calera
Tarjeta amarilla : Rodrigo Pérez
68 ‘
Unión La Calera
Sustitución : Bayron Oyarzo Muñoz
68 ‘
Unión La Calera
Sustitución : Matías Rodrigo Campos López
66 ‘
Concepcion
Sustitución : M. Dávila
66 ‘
Concepcion
Sustitución : Diego Acosta
50 ‘
Concepcion
Gol : E. Espinoza
46 ‘
Unión La Calera
Sustitución : Maximiliano Fernández
28 ‘
Concepcion
Tarjeta amarilla : M. Sandoval
28 ‘
Unión La Calera
Tarjeta amarilla : Daniel Gutiérrez
21 ‘
Concepcion
Tarjeta amarilla : Cristian Riquelme
11 ‘
Unión La Calera
Tarjeta amarilla : Juan Salomoni
VAR decision results in the cancellation of the penalty awarded to Fausto Grillo.
Goal! Ethan Espinoza scores to make it 1-0, assisted by Cristian Riquelme.
Ethan Espinoza takes a shot with his right foot and scores.
Unión La Calera
4-2-3-1
Nicolás Avellaneda 1
Nicolás
Avellaneda
C. Díaz 25
C.
Díaz
Juan Salomoni 15
Juan
Salomoni
Daniel Gutiérrez 27
Daniel
Gutiérrez
Cristián Gutiérrez 4
Cristián
Gutiérrez
Rodrigo Pérez 23
Rodrigo
Pérez
C. Moya 5
C.
Moya
Joan Cruz 20
Joan
Cruz
S. Sáez 11
S.
Sáez
M. Hiriart 17
M.
Hiriart
Nicolás Ferreyra 32
Nicolás
Ferreyra
  • Entrenador
  • 0
    John Armijo
  • Bench
  • 3
    Nicolás Palma
  • 6
    Vicente Lavín
  • 7
    Bayron Oyarzo Muñoz
  • 8
    Yerko Leiva
  • 12
    Nelson Espinoza
  • 19
    Matías Rodrigo Campos López
  • 21
    Valentino Torrente
  • 29
    J. Soto
  • 30
    Maximiliano Fernández
Concepcion
4-1-4-1
N. Araya 25
N.
Araya
A. Cáceres 4
A.
Cáceres
Norman Rodriguez 21
Norman
Rodriguez
Fausto Grillo 37
Fausto
Grillo
Dilan Varas 29
Dilan
Varas
Yonatan Rodríguez 18
Yonatan
Rodríguez
E. Espinoza 30
E.
Espinoza
M. Sandoval 16
M.
Sandoval
Jorge Henríquez 20
Jorge
Henríquez
Cristian Riquelme 23
Cristian
Riquelme
J. Larrivey 32
J.
Larrivey
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Díaz Seguel
  • Bench
  • 3
    D. Carrasco
  • 7
    Fernando Romero
  • 8
    Fernando Martínez
  • 9
    C. Escobar
  • 12
    Nery Veloso
  • 19
    A. Jara
  • 22
    M. Dávila
  • 24
    M. Cavalleri
  • 27
    Diego Acosta
  • 40
    Franco Esteban Cáceres Godoy
4
Esquinas
4
5
Remates fuera de objetivo
6
8
Tiros Totales
16
110
Ataques
76
54
Ataques peligrosos
40
53
% de Posesión de Balón
47
4
Disparos Dentro del Área
8
4
Tiros fuera del área
8
2
Fuera de juego
1
0
Objetivos
1
9
Saques de puerta
11
11
Tiros libres
13
13
Faltas
11
5
Salvadas
3
1
Disparos Bloqueados
4
6
Sustituciones
5
23
Saques de banda
13
53
Pases largos
57
19
Placajes
17
0
Asistencias
1
374
Pases
336
303
Pases exitosos
275
81
Porcentaje de Pases Exitosos
82
3
Tarjetas amarillas
2
2
Disparos a puerta
6
28
Total de Cruces
18
5
Cruces Precisas
8
8
Intercepciones
4
51
Duelo Ganados
43
18
Intentos de regate
12
7
Regates exitosos
3
6
Pases clave
12
0
Grandes Oportunidades Creadas
2
0
Grandes Oportunidades Perdidas
1
39
Porcentaje de regates exitosos
25
24
Pases largos exitosos
30
45
Porcentaje de pases largos exitosos
53
7
Entradas Ganadas
10
Últimos enfrentamientos
CNC 0 – 1 ULC 13/04/2026
CNC 2 – 1 ULC 31/10/2010
ULC 1 – 3 CNC 07/10/2010
ULC 2 – 1 CNC 20/09/2010
CNC 0 – 0 ULC 11/10/2009

¿Cuándo vuelven a jugar Concepción vs La Calera?

Deportes Concepción tendrá que trasladarse hasta el norte del país para enfrentar un duelo directo por la zona de clasificación a copas internacionales, cuando visite a Deportes La Serena. El choque entre Papayeros y el León de Collao se disputará el próximo sábado 24 de octubre desde las 12:30 horas en el Estadio La Portada.

Por su parte, Unión La Calera se jugará una de sus últimas chances por sumar para mantenerse en la categoría en como local, cuando reciba a Universidad Católica. El duelo entre Cementeros y Cruzados se jugará el próximo domingo 25 de octubre a partir de las 15:00 horas.