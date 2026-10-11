Deportes Concepción estuvo a segundos de volver a los triunfos e ingresar a zona de copas internacionales en la tabla de posiciones, pero Unión La Calera rescató un milagroso empate en la fecha 24 del Campeonato Nacional 2026. En el Estadio ester Roa Rebolledo, el resultado terminó en igualdad por la cuenta mínima, con un gol de Ethan Espinoza en el León de Collao y el empate en el último minuto de Cristopher Díaz en los Cementeros.
Con este resultado, Deportes Concepción se estanca en la novena posición de la tabla con 32 unidades, a una distancia de solamente dos puntos de ingresar a zona de clasificación a Copa Sudamericana. Por su parte, Unión La Calera se mantiene como colista de la división con 18 puntos, y queda a 7 unidades de Cobresal que se está salvando del descenso.
Los goles de Concepción vs La Calera
Con dos equipos con planteamientos ofensivos, debido a que necesitaban sumar de a tres por sus distintos objetivos en la tabla, Deportes Concepción y Unión La Calera protagonizaron un trabado compromiso, el cual cerró la primera etapa sin goles.
El segundo tiempo contó con mayor protagonismo de la escuadra dirigida por Fernando Díaz, quien consiguió la apertura del marcador a los 50′ minutos. Tras un centro preciso desde la derecha de Cristián Riquelme, apareció en el punto penal Ethan Espinoza, quien con un remate potente que impacto primero en el travesaño logró el tanto de Deportes Concepción.
La polémica se instaló en el minuto 76′ del compromiso, tras un cobro penal del juez Héctor Jona. Posterior a un tiro libre, Nicolás Avellaneda despejó con los puños e impacto el rostro de Dilan Varas. El colegiado del duelo fue a revisar el VAR y desestimó su cobro, sin la pena máxima a favor del León de Collao.
Cuando parecía que los tres puntos se quedaban con la escuadra sureña, Cristopher Díaz apareció como un delantero en el centro del área para rescatar una igualdad para los Cementeros. En el 90+6′, Bayron Oyarzo ganó por la banda derecha, centró y el lateral con un remate de primera marcó la igualdad por la mínima en la octava región.
Estadísticas de Concepción vs La Calera
- E. Espinoza 50′
- Resumen
- Comentarios
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Avellaneda
Díaz
Salomoni
Gutiérrez
Gutiérrez
Pérez
Moya
Cruz
Sáez
Hiriart
Ferreyra
- Entrenador
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0John Armijo
- Bench
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3Nicolás Palma
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6Vicente Lavín
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7Bayron Oyarzo Muñoz
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8Yerko Leiva
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12Nelson Espinoza
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19Matías Rodrigo Campos López
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21Valentino Torrente
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29J. Soto
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30Maximiliano Fernández
Araya
Cáceres
Rodriguez
Grillo
Varas
Rodríguez
Espinoza
Sandoval
Henríquez
Riquelme
Larrivey
- Entrenador
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0Fernando Díaz Seguel
- Bench
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3D. Carrasco
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7Fernando Romero
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8Fernando Martínez
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9C. Escobar
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12Nery Veloso
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19A. Jara
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22M. Dávila
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24M. Cavalleri
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27Diego Acosta
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40Franco Esteban Cáceres Godoy
¿Cuándo vuelven a jugar Concepción vs La Calera?
Deportes Concepción tendrá que trasladarse hasta el norte del país para enfrentar un duelo directo por la zona de clasificación a copas internacionales, cuando visite a Deportes La Serena. El choque entre Papayeros y el León de Collao se disputará el próximo sábado 24 de octubre desde las 12:30 horas en el Estadio La Portada.
Por su parte, Unión La Calera se jugará una de sus últimas chances por sumar para mantenerse en la categoría en como local, cuando reciba a Universidad Católica. El duelo entre Cementeros y Cruzados se jugará el próximo domingo 25 de octubre a partir de las 15:00 horas.