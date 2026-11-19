Datos Clave El partido: Palestino vs Unión La Calera, viernes 20 de noviembre a las 20:30 horas en La Cisterna. La Calera: Es último con 24 puntos y está a tres de Cobresal, el primer equipo fuera de la zona de descenso. Palestino: Es séptimo con 38 puntos, a dos de Deportes Limache y Everton.

Unión La Calera llega a la fecha 28 de la Liga de Primera con la cuenta más simple y más dura del torneo: es último con 24 puntos y le quedan nueve por jugar. El primer paso es este viernes 20 de noviembre, a las 20:30 horas, cuando visite a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna.

El partido abre el fin de semana del descenso junto a Cobresal vs Audax Italiano, que se juega dos horas y media antes en El Salvador. Los dos últimos de la tabla pierden la categoría, y hoy esos lugares son de la Universidad de Concepción y del cuadro calerano.

La tabla del fondo: tres puntos que pesan como seis

Según la tabla de posiciones publicada por Emol tras la fecha 27, la parte baja quedó así:

14° Cobresal: 27 puntos.

27 puntos. 15° Universidad de Concepción: 26 puntos.

26 puntos. 16° Unión La Calera: 24 puntos.

Con tres fechas por delante, La Calera puede llegar como máximo a 33 puntos. Para salir de la zona roja necesita superar a uno de los dos que tiene arriba, y Cobresal juega antes que ellos este mismo viernes ante Audax Italiano, 13° con 30 puntos.

El calendario tampoco ayuda. Después de La Cisterna, los cementeros reciben a la Universidad de Concepción en la fecha 29, el domingo 29 de noviembre, en un duelo directo, y cierran el 6 de diciembre como visitantes ante la U de Chile, segunda del torneo.

Cómo llegan: La Calera ganó dos de sus últimos tres

El colista no llega en caída. En la fecha 25 le ganó 3-1 a la Universidad Católica, en la 26 perdió 1-0 como visitante ante Coquimbo Unido y en la 27 venció 1-0 a Huachipato como local, según los resultados de Emol. Dos triunfos en tres partidos que lo mantienen con vida, aunque no le alcanzaron para dejar el último lugar.

Palestino, en cambio, viene de perder 1-0 ante Deportes La Serena el 7 de noviembre, en la misma fecha que dejó el fondo como lo analizamos en el calendario del descenso. Antes había igualado 1-1 con Colo Colo. El Tino es séptimo con 38 puntos, igualado con Coquimbo Unido y Deportes Concepción, y a dos de Deportes Limache y Everton, que suman 40 en el cuarto y el quinto puesto.

El antecedente de mayo y un frente fuera de la cancha

En la primera rueda, Palestino ganó 2-1 en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar el 23 de mayo, con dos goles de Gonzalo Tapia en el primer tiempo, según la crónica de En Cancha. Aquella derrota ya complicaba a los cementeros en la parte baja.

Al cuadro calerano le queda otro frente abierto: según la última actualización de la ANFP citada por En Cancha este miércoles, es uno de los tres clubes de Primera más atrasados en el cumplimiento de la regla de minutos Sub-21, junto a Ñublense y Deportes Concepción. El reglamento contempla restas de puntos para quien no llegue al mínimo exigido al cierre del torneo, por lo que cada partido que queda también cuenta en esa planilla.

El partido también tiene un cruce con la elección de la ANFP de este jueves: el presidente de Palestino, Jorge Uauy, es uno de los dos candidatos a suceder a Pablo Milad.

Qué se juega cada uno en La Cisterna

Para La Calera, un empate la mantiene en el último lugar, y una derrota, si Cobresal le gana a Audax, la dejaría a seis puntos de la salvación con solo seis por disputar. Para Palestino, ganar significa seguir pegado al grupo que pelea los primeros puestos detrás de los tres grandes.

El partido se transmite por TNT Sports Premium, como detallamos en nuestra guía de horario y canal. El sábado, la Universidad de Concepción recibe a Ñublense y completa el cuadro de una fecha que puede dejar el descenso casi resuelto.