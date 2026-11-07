Datos Clave Resultado: Deportes La Serena 1-0 Palestino, en La Portada, por la fecha 27 de la Liga de Primera. Gol: Diego Rubio, a los 65 minutos. Tabla: La Serena sube a 37 puntos y Palestino se queda en 38, según la tabla previa de Cooperativa.

Deportes La Serena abrió la fecha 27 con una victoria 1-0 sobre Palestino, este sábado 7 de noviembre en La Portada. El único gol fue de Diego Rubio, a los 65 minutos, y mantiene a los granates en la pelea por entrar a copas internacionales.

Un partido cerrado que se resolvió en el segundo tiempo

El primer tiempo terminó 0-0. Según las estadísticas de FotMob, La Serena tuvo más el balón (53% contra 47%) y remató 18 veces, con cuatro tiros al arco, frente a los 13 remates de Palestino, con uno solo dirigido al arco.

Palestino vio tres tarjetas amarillas antes de los 40 minutos: Nicolás Meza (8), José Bizama (31) y Sebastián Gallegos (36), según el mismo registro.

La cuenta de la Sudamericana

Antes del partido, Palestino era sexto con 38 puntos, en el último lugar que clasifica a la Copa Sudamericana, y La Serena era undécima con 34, de acuerdo con la tabla publicada este sábado por Cooperativa. Con los tres puntos, los granates llegan a 37.

Esta es nuestra lectura, basada solo en esas cifras: con 37 puntos, La Serena quedó a uno de Palestino y por encima de Huachipato (36), Coquimbo Unido, Deportes Concepción y Ñublense (35 cada uno), aunque la tabla todavía cambiará con los siete partidos que quedan de la fecha. Palestino, en tanto, suma cinco partidos sin ganar, si se agrega esta derrota a los cuatro que venía acumulando sin victoria.

Lo que viene

Esta tarde, a las 17:30, juegan Everton y Deportes Concepción, y mañana domingo se disputan los otros seis partidos de la fecha 27, con Colo Colo en Chillán a las 15:00 horas. Puedes revisar dónde ver los ocho partidos de la fecha, mientras La Serena y Palestino esperan cómo queda la pelea por los cupos a copas.