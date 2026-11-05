Deportes La Serena vs Palestino abre la fecha 27 de la Liga de Primera este sábado 7 de noviembre a las 15:00 horas (Chile). Según Cooperativa, el partido se transmite por TNT Sports Premium y por streaming en TNT Sports en Max (HBO Max).

Horario, estadio y canal

Fecha: sábado 7 de noviembre.

sábado 7 de noviembre. Hora: 15:00 horas (Chile).

15:00 horas (Chile). Estadio: La Portada, de La Serena.

La Portada, de La Serena. Televisión: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: TNT Sports en Max (HBO Max).

TNT Sports en Max (HBO Max). Árbitro: aún no publicado en las fuentes que revisamos.

Es uno de los dos partidos del sábado. Después, a las 17:30 horas, Everton recibe a Deportes Concepción, y la fecha sigue el domingo con seis duelos. Todo el calendario está en nuestra guía de transmisión de la fecha 27.

¿Cómo llegan La Serena y Palestino?

Deportes La Serena empató 0-0 con Huachipato en la fecha 26, el domingo 1 de noviembre en el estadio Huachipato, según Cooperativa.

Palestino cayó 1-0 ante Deportes Concepción el lunes 2 de noviembre en el Ester Roa, con un gol de Fausto Grillo a los 34 minutos.

Qué se juega el sábado

Ninguno de los dos ganó en la fecha anterior: La Serena empató y Palestino perdió. Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: el sábado será una oportunidad para que ambos vuelvan a sumar de a tres, antes de la jornada del domingo en que se puede definir el título en Chillán.

Actualizaremos los datos si el canal o la ANFP informan cambios de horario o de transmisión.