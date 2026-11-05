Datos Clave Fecha: sábado 7 y domingo 8 de noviembre, ocho partidos de la Liga de Primera. Canal: TNT Sports Premium y TNT Sports en Max, salvo dos partidos solo por streaming. Solo HBO Max: Audax Italiano vs Coquimbo Unido y Universidad de Chile vs Cobresal.

La fecha 27 de la Liga de Primera se juega el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre, con transmisión de TNT Sports y de HBO Max, según informó Cooperativa. Seis de los ocho partidos tienen señal de TNT Sports Premium, y dos, Audax Italiano vs Coquimbo Unido y Universidad de Chile vs Cobresal, se verán solo por TNT Sports en Max.

Dónde ver cada partido de la fecha 27

Estos son los horarios (Chile) y las señales de la jornada:

Sábado 7, 15:00: Deportes La Serena vs Palestino. TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

Deportes La Serena vs Palestino. TNT Sports Premium y TNT Sports en Max. Sábado 7, 17:30: Everton vs Deportes Concepción. TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

Everton vs Deportes Concepción. TNT Sports Premium y TNT Sports en Max. Domingo 8, 12:30: Universidad Católica vs Deportes Limache. TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

Universidad Católica vs Deportes Limache. TNT Sports Premium y TNT Sports en Max. Domingo 8, 12:30: Audax Italiano vs Coquimbo Unido. Solo TNT Sports en Max.

Audax Italiano vs Coquimbo Unido. Solo TNT Sports en Max. Domingo 8, 15:00: Ñublense vs Colo Colo. TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

Ñublense vs Colo Colo. TNT Sports Premium y TNT Sports en Max. Domingo 8, 15:00: Universidad de Chile vs Cobresal. Solo TNT Sports en Max.

Universidad de Chile vs Cobresal. Solo TNT Sports en Max. Domingo 8, 17:30: Unión La Calera vs Huachipato. TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

Unión La Calera vs Huachipato. TNT Sports Premium y TNT Sports en Max. Domingo 8, 20:00: Universidad de Concepción vs O’Higgins. TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

Por qué dos partidos van solo por streaming

Los dos duelos sin señal de TNT Sports Premium son Audax Italiano vs Coquimbo Unido, a las 12:30, y Universidad de Chile vs Cobresal, a las 15:00. En el caso de la U, Cooperativa explicó que el canal puso en su señal estelar el choque entre Ñublense y Colo Colo, porque el Cacique puede ser campeón. Lo contamos en nuestra nota sobre el partido de la U.

Qué hay en juego en la fecha

Según Cooperativa, la jornada incluye la definición del título, la pelea continental y la lucha por no descender. Colo Colo, líder, puede sellar su estrella 35 en Chillán, y la U debe ganar en Rancagua para extender la ilusión. A las 12:30, Universidad Católica y Deportes Limache juegan por la pelea continental, en simultáneo con Audax y Coquimbo.

Más tarde, la parte baja de la tabla se juega en Unión La Calera vs Huachipato y en Universidad de Concepción vs O’Higgins. Puedes revisar los estadios y el panorama de cada partido en nuestra programación de la fecha 27.