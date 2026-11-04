Datos Clave Partido: Universidad de Chile vs. Deportes Antofagasta, jueves 5 de noviembre, 19:00 horas, Santa Laura. Serie: la U cayó 0-2 en la ida y necesita remontar para llegar a semifinales. Gago: aseguró que confía “plenamente” en sus jugadores y que Charles Aránguiz está a disposición.

Universidad de Chile tiene una misión cuesta arriba: recibe a Deportes Antofagasta este jueves 5 de noviembre, a las 19:00 horas, en Santa Laura, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile, y debe levantar el 0-2 de la ida para seguir en carrera. El técnico Fernando Gago habló este miércoles en conferencia de prensa y dejó claro que no piensa guardar piezas.

Lo que dijo Gago para la revancha

Consultado por las facultades de su equipo para dar vuelta la serie, el DT fue directo: “Todas. Confío plenamente en mis jugadores y tenemos que salir con intensidad desde el minuto uno para poner al rival en su campo”, afirmó, según Cooperativa.

El entrenador también despejó la duda por Charles Aránguiz, quien pidió el cambio en el clásico ante la UC: “Ya está bien y a disposición para estar mañana”, aseguró Gago.

La respuesta a Aránguiz por el título

En la misma conferencia, Gago tomó distancia de los dichos del capitán, quien tras el clásico había asegurado que el título de la Liga de Primera se perdió fechas atrás ante Colo Colo. “Son opiniones muy personales lo que declara Charles”, afirmó, y agregó que sigue siendo “matemáticamente posible”, aunque “más difícil”.

La U es segunda con 48 puntos, a diez de Colo Colo, que puede ser campeón el domingo 8 de noviembre en Chillán. Antes, los azules deben resolver la Copa.

Cómo llega Antofagasta y qué viene después

El elenco nortino, que compite en la Primera B, ganó 2-0 la ida, jugada el 7 de octubre en el estadio Calvo y Bascuñán. Con una victoria o un empate avanza a semifinales, según informó Antofagasta TV. La ida y los detalles de transmisión están en nuestra nota de horario y canal.

El ganador de la llave enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre Coquimbo Unido y Unión La Calera, serie que recién se definirá el 24 de noviembre, de acuerdo con BioBioChile.

Sin Gago en la banca el domingo

El partido ante Antofagasta será la última cita de Gago en la banca por ahora. El Tribunal de Disciplina de la ANFP le aplicó una fecha de suspensión por su expulsión tras el clásico, de modo que no dirigirá a la U el domingo 8 de noviembre ante Cobresal, a las 15:00 horas. El informe del árbitro Diego Flores, que revisamos en Al Aire Libre, fue la base de la sanción.

Sobre esa expulsión, el técnico prefirió no profundizar: “Es la primera vez que me expulsan como entrenador y no tengo nada que decir”, afirmó.

Qué se juega la U el jueves

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: la U llega con dos frentes abiertos y con un capitán que ya dio por perdido el título, mientras el DT insiste en lo contrario. La Copa Chile es el único torneo donde el equipo todavía depende solo de sí mismo, porque en la Liga necesita que Colo Colo tropiece.

Tras el partido, el equipo viaja a Cobresal con Gago en la tribuna y con el Chile 2 en disputa con la UC.