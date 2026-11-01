Datos Clave Bajas en la UC: Fernando Zuqui, expulsado ante Audax Italiano, no juega; Daniel González sería baja por problemas físicos. Forma: la U viene de golear 6-0 a Ñublense y 4-1 a Everton; la UC perdió con Unión La Calera y empató con Audax. En juego: la U es segunda con 48 puntos y la UC tercera con 43, a 10 y 15 de Colo Colo, respectivamente.

Universidad Católica recibe a Universidad de Chile este domingo 1 de noviembre a las 12:30 horas (Chile) en el Claro Arena, y llega con dos bajas. El técnico Daniel Garnero no podrá contar con Fernando Zuqui, expulsado frente a Audax Italiano, y Daniel González sería baja por problemas físicos, según informó Emol.

Así formaría la UC de Garnero

Emol anticipa una formación probable, que se confirmará poco antes del pitazo inicial:

Arco: Darío Melo.

Darío Melo. Defensa: Sebastián Arancibia, Agustín Farías, Agustín García Basso y Eugenio Mena.

Sebastián Arancibia, Agustín Farías, Agustín García Basso y Eugenio Mena. Mediocampo: Jhojan Valencia, Jimmy Martínez y Cristián Cuevas.

Jhojan Valencia, Jimmy Martínez y Cristián Cuevas. Ataque: Clemente Montes, Justo Giani y Fernando Zampedri.

Sin Zuqui, suspendido por la roja ante Audax, el equipo cruzado ordenaría el medio con Valencia, Martínez y Cuevas, y buscaría respuestas arriba con Montes, Giani y Zampedri.

La U de Gago llega con la base de sus goleadas

Fernando Gago saldría con un once que, según el mismo medio, responde al buen momento azul:

Arco: Gabriel Castellón.

Gabriel Castellón. Defensa: Nicolás Ramírez, Igor Lichnovsky y Matías Zaldivia.

Nicolás Ramírez, Igor Lichnovsky y Matías Zaldivia. Mediocampo: Tobías Reinhart, Charles Aránguiz, Maximiliano Guerrero, Marcelo Morales y Agustín Arce.

Tobías Reinhart, Charles Aránguiz, Maximiliano Guerrero, Marcelo Morales y Agustín Arce. Ataque: Ignacio Vásquez y Eduardo Vargas.

La U ganó sus dos últimos partidos por goleada: 6-0 a Ñublense y 4-1 a Everton. La Católica, en cambio, perdió con Unión La Calera, último de la tabla, y empató de local con Audax Italiano a mitad de semana.

Qué se juega cada uno, con números

La tabla antes del clásico, según T13, es esta: Colo Colo lidera con 58 puntos, la U es segunda con 48 y la UC tercera con 43. Esto es lo que cambia, según los medios consultados:

Si gana la U: sigue con chances de perseguir a Colo Colo y, según Emol, prácticamente aseguraría el Chile 2, que da cupo directo a la fase de grupos de la Libertadores 2027.

sigue con chances de perseguir a Colo Colo y, según Emol, prácticamente aseguraría el Chile 2, que da cupo directo a la fase de grupos de la Libertadores 2027. Si pierde la UC: quedaría a ocho puntos de la U con solo 12 por disputar y sin opción matemática de pelear el título, según Emol.

quedaría a ocho puntos de la U con solo 12 por disputar y sin opción matemática de pelear el título, según Emol. Para Colo Colo: T13 explica que si la U suma uno o tres puntos, el Cacique asegura su clasificación a la fase de grupos de la Libertadores 2027.

Nuestra lectura, basada solo en esas cifras: el empate sirve más a la U que a la UC. Con un punto, los azules llegarían a 49 y mantendrían cinco de ventaja sobre una Católica que quedaría en 44. Con una victoria cruzada, en cambio, el cuadro de Garnero se pondría a solo dos puntos del segundo lugar (46 contra 48), y la pelea por el Chile 2 se abriría por completo.

Si quieres saber dónde ver el partido, revisa nuestra guía del Clásico Universitario, que se transmite por TNT Sports Premium y HBO Max. Y para el contexto previo, lo que dijo Garnero sobre el favoritismo azul.

Después del clásico, la mirada se pondrá en la fecha 27, con Colo Colo visitando a Ñublense el domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas, según T13.