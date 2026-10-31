Datos Clave Cuándo: Domingo 1 de noviembre, 12:30 horas, en el Claro Arena, por la fecha 26 de la Liga de Primera. Qué está en juego: El segundo cupo chileno a la Libertadores: la U tiene 48 puntos y la UC, 43. Novedad: Daniel Garnero confirmó que Darío Melo será el arquero titular de la UC.

El Clásico Universitario llega con los dos técnicos hablando de un mismo partido y de momentos muy distintos. Daniel Garnero, de la UC, admitió que su equipo no está en su mejor versión. Fernando Gago, de la U, defendió la línea de un equipo que suma cuatro victorias consecutivas. Todo se resuelve este domingo 1 de noviembre a las 12:30 horas, tras el adelanto del horario por el sistema frontal anunciado.

Qué se juega cada equipo en la tabla

La U es segunda con 48 puntos, después de su 4-1 sobre Everton. La UC es tercera con 43, y el clásico es clave en la disputa por el segundo cupo chileno a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Colo Colo, líder con 58 tras golear 6-1 a la UdeC, quedó diez puntos por encima de la U.

Con esas cifras, el escenario es simple. Si gana la U, abre una diferencia de ocho puntos sobre la UC con cuatro fechas por jugar después de esta. Si empatan, la distancia sigue en cinco. Y si gana la UC, queda a solo dos puntos de su rival. Esa cuenta es nuestra, hecha con los puntos de la tabla actual, y explica por qué Garnero habla de un partido para “volver a meternos en la disputa del Chile 2”.

La UC: “No nos encuentra en nuestro mejor momento”

Garnero fue franco en la conferencia de prensa conjunta. “Favorito es la U, que viene bien, que viene ganando por goleada los partidos”, dijo, y descartó que ser local sea una ventaja. Agregó que el clásico “no nos encuentra en nuestro mejor momento, pero sí puede ser ese punto de partida que necesitamos, hacer un click para reaccionar, encontrar esa rebeldía deportiva que nos está faltando”.

El técnico también confirmó que Darío Melo será el arquero titular. Y el capitán Fernando Zampedri, goleador de la Liga con 27 tantos, reconoció el malestar interno: “Estamos molestos, no estamos cómodos, no es lo que queremos demostrar”. Criticó además el calendario: “No jugamos por un mes y medio en el torneo local y ahora jugamos tres partidos en siete días. Hay cosas que no están bien”.

La U: confianza, pero sin mirar a Colo Colo

Gago, en cambio, repitió su consigna: “Hasta que matemáticamente nos dé, nosotros vamos a tratar de competir”. Dijo que el cambio de horario “cambia poco” su planificación y le bajó el perfil a la racha de diez años de la U sin ganar en San Carlos de Apoquindo, porque “no entra en los planes”. También advirtió que el césped sintético del Claro Arena obliga a tomar recaudos, porque “recorre más rápido la pelota”.

Eduardo Vargas aportó la nota de confianza: “Veo al plantel muy tranquilo, con mucha confianza”, afirmó, y dijo que el foco está en “ganar y preocuparnos de nosotros, ya después veremos si el rival se cae o no”, en referencia a Colo Colo.

Qué mirar el domingo

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo dicho y en la tabla: la UC necesita el triunfo para seguir en la pelea, mientras la U puede conformarse con un punto para mantener la ventaja de cinco. Ese contraste de urgencias, más que cualquier nombre propio, es lo que puede marcar el ritmo del partido.

Para conocer el canal y el horario completo, revisa dónde ver el clásico. Y para saber qué se discutió en el cambio de hora, lee la previa con Valencia y Morales.

Después del pitazo final, la U volverá a mirar a Colo Colo y la UC al calendario: ambos tendrán aún cuatro fechas para cerrar la temporada.