Datos Clave Puntos: Colo Colo suma 55, la U 48 y la UC 43, con cinco fechas por jugar. La cuenta: Con 64 puntos Colo Colo es campeón sin depender de nadie: necesita nueve de los quince que quedan. Lo que viene: Colo Colo recibe a la UdeC este viernes 30 de octubre y la U visita a la UC el domingo 1 de noviembre.

A cinco fechas del final, Colo Colo necesita nueve puntos de los quince que quedan para ser campeón sin depender de nadie. La cuenta es simple: la Universidad de Chile puede llegar como máximo a 63 puntos, así que el líder necesita 64. Con cuatro partidos sin ganar, la ventaja ya no es la de hace unas semanas.

Los números de partida

Colo Colo lidera la Liga de Primera con 55 puntos. La U suma 48, tras golear a Everton el lunes 26 de octubre, y la Universidad Católica 43, tras el empate 1-1 ante Audax Italiano. Según Cooperativa, la ventaja del líder se redujo de 16 a siete puntos en las últimas fechas.

Colo Colo: 55 puntos, máximo posible 70

55 puntos, máximo posible 70 Universidad de Chile: 48 puntos, máximo posible 63

48 puntos, máximo posible 63 Universidad Católica: 43 puntos, máximo posible 58

El máximo de cada uno resulta de sumar quince puntos, los de cinco victorias, a lo que ya tienen. Son cuentas propias, hechas con los puntajes publicados por Cooperativa.

Tres victorias y listo

Como la U puede llegar a 63, Colo Colo necesita 64 para asegurar el campeonato sin depender de otros resultados. Son nueve puntos, es decir, tres victorias en sus cinco partidos. Cooperativa había calculado lo mismo tras el empate ante Palestino.

Esto cambia según cómo termine cada partido. Si Colo Colo gana este viernes a la Universidad de Concepción, llegaría a 58 y necesitaría seis puntos más en cuatro fechas, o sea, dos victorias. Si empata, tendría 56 y necesitaría ocho de doce. Y si pierde, seguiría en 55 y tendría que ganar tres de los cuatro partidos restantes.

¿Puede quedar campeón esta fecha?

No. Aunque gane el viernes y llegue a 58 puntos, el máximo de la U seguiría siendo de al menos 60, aun si pierde el clásico del domingo. Por lo tanto, el título no se puede definir antes de la fecha 27.

Lo que necesita la U para dar vuelta la historia

Para quedar primera, la U necesita ganar sus cinco partidos y llegar a 63. Aun así, dependería de que Colo Colo sume siete puntos o menos de quince, es decir, apenas dos victorias y un empate. Si el líder suma ocho, ambos quedarían igualados en 63 y habría que revisar el reglamento de desempate.

La U tiene dos partidos clave en el camino: el clásico ante la UC, el domingo 1 de noviembre a las 17:15 horas en el Claro Arena, y su partido de la fecha 27 contra Cobresal, el lunes 9 de noviembre.

Qué significa para Colo Colo

Esta es nuestra lectura, basada solo en las cuentas anteriores: Colo Colo todavía depende de sí mismo, pero cada punto que no suma abre una puerta para la U. Con cuatro partidos seguidos sin ganar, el duelo del viernes ante la UdeC pesa más que cualquier otro de la recta final.

El volante Méndez lo resumió así antes del partido: el título “depende exclusivamente de nosotros”. Para entender cómo vive el club este momento, revisa lo que dijo Aníbal Mosa sobre el bache. Después de recibir a la UdeC, el líder visitará a Ñublense el domingo 8 de noviembre, a las 15:00 horas, por la fecha 27.