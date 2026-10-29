Datos Clave Resultado: Universidad Católica 1, Audax Italiano 1, en el Claro Arena. Goles: Fernando Zampedri (28’) y César Pinares, de penal (55’). Lo que viene: Clásico Universitario ante la U el domingo 1 de noviembre, 17:15 horas.

Universidad Católica igualó 1-1 con Audax Italiano en el Claro Arena, por el partido pendiente de la fecha 24 de la Liga de Primera, y quedó a cinco puntos de Universidad de Chile en la antesala del clásico del domingo.

Zampedri abrió, Pinares empató de penal

La UC tomó la iniciativa desde el comienzo y abrió la cuenta a los 28 minutos con un cabezazo de Fernando Zampedri. Antes del descanso, a los 45+3, ambos equipos quedaron con diez hombres: Fernando Zuqui, de la UC, y Michael Vadulli, de Audax, fueron expulsados tras una tensa discusión en la que se propinaron un cabezazo.

En el complemento, a los 55 minutos, César Pinares igualó de penal. La falta la cometió Daniel González, recién ingresado, quien diez minutos después de entrar fue reemplazado por molestias.

Un final con VAR y una atajada de Ahumada

Con la UC cargando sobre el arco rival, el árbitro Mathías Riquelme sancionó un penal para los locales sobre el final y luego lo desestimó tras revisar el VAR. Ya en el minuto 90+10, el arquero Tomás Ahumada contuvo un remate de volea de Tomás Asta-Buruaga y aseguró el punto para Audax.

La tabla y lo que viene

Con la igualdad, la UC llegó a 43 puntos y quedó a cinco de los azules, que suman 48. Audax sumó 30 unidades y toma distancia del fondo. El equipo de Daniel Garnero llega al clásico con ese resultado a cuestas.

Qué significa para la UC

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: la UC necesitaba ganar para meter presión a la U por el segundo lugar y se quedó con un punto. La brecha de cinco puntos hace que el clásico del domingo sea un partido de mucho peso en la pelea por ese cupo.

Puedes revisar la previa del duelo. La UC recibirá a la U el domingo 1 de noviembre a las 17:15 horas en el Claro Arena. Audax, en tanto, visitará a Deportes Limache el lunes 2 a las 18:00 horas en el estadio Nicolás Chahuán Nazar.