Datos Clave Fecha: Viernes 13 de noviembre de 2026, 16:00 horas, en el Centro Deportivo Azul, en La Cisterna. Materia: Revocar a los miembros del directorio de Azul Azul y elegir a los nuevos. Quién lo pidió: Tactical Sport, accionista con el 63,07% de las acciones con derecho a voto.

Azul Azul, la concesionaria que administra a la U de Chile, citó a junta extraordinaria de accionistas para el viernes 13 de noviembre a las 16:00 horas, donde se votará la revocación de su directorio y la elección de uno nuevo. Con eso saldrán la presidenta del club, Cecilia Pérez, y los otros seis directores que representan al accionista mayoritario.

Qué informó la sociedad

Según el aviso de la propia Azul Azul, la junta se hará en el Centro Deportivo Azul, en la avenida El Parrón 0939, en La Cisterna, a solicitud de Sartor Administradora de Fondos de Inversión Privados, que actúa por el Fondo de Inversión Privado Tactical Sport. Ese fondo es titular del 63,07% de las acciones con derecho a voto.

La junta tendrá como materias la revocación de los directores y la elección de los nuevos miembros. La participación y la votación de los accionistas podrán hacerse también de forma remota, conforme a la normativa de la Comisión para el Mercado Financiero.

Cooperativa informó que el directorio se reunió este lunes 26 de octubre para fijar la fecha. Además de Pérez, el proceso contempla la salida de Cristián Aubert, Luis Miguel Berr, Aldo Marín, Roberto Nahum, Pablo Silva y Francisco Aylwin Oyarzún.

Cómo se repartirán los nuevos sillones

La Tercera explicó el 19 de octubre que la revocación fue ordenada por el liquidador de las acciones de Sartor, Eduardo Godoy, y que la junta debía realizarse a más tardar el 16 de noviembre, dentro de los 30 días corridos desde la notificación del 16 de octubre.

Según ese medio, Godoy podrá elegir a los siete directores que antes designaba el grupo Sartor. La Universidad de Chile nombrará a los dos que le corresponden por contrato y el abogado José Ramón Correa, segundo mayor accionista, definirá los dos restantes. Cooperativa agregó que suena la opción de que la universidad disponga de otros dos sillones, hasta llegar a cuatro.

Un directorio de transición

Godoy ya había adelantado el perfil que busca. “Lo que buscamos es que haya un directorio entre comillas de transición, pero que esté compuesto con gente del más alto nivel para asegurar el mejor funcionamiento y la mejor administración de la sociedad”, afirmó, según La Tercera.

También dijo: “Esperamos que no sea gente especialmente vinculada a la actividad. La idea es buscar gente profesional, que tome esto con pasión, pero también con rigor”.

Qué significa para la U

Nuestra lectura, basada solo en lo informado: la fecha del 13 de noviembre cierra la incertidumbre sobre cuándo cambia la mesa de Azul Azul, pero no sobre quiénes la integrarán, porque los nombres de los nuevos directores aún no se conocen. El proceso corre en paralelo a la pelea deportiva del club, que visita a la UC en el clásico del domingo 1 de noviembre. El contexto de la venta de Azul Azul lo repasamos en esta nota sobre la postura del liquidador.

Lo próximo será conocer a los candidatos a ocupar los sillones antes de la junta.